موسم صفري.. الأهلي يخسر 3 بطولات محليا وإفريقيا في 3 أشهر

أنهي فريق الكرة الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة البرتغالى ريكاردو سواريش الموسم الذي انتهى منذ أيام قليلة محتلا المركز الثالث في بطولة الدوري الممتاز.

وخسر النادي الأهلي في موسم صفري بطولة دوري أبطال أفريقيا في المباراة النهائية أمام الوداد البيضاوي قبل أن يخسر لقبي الدوري والكأس لصالح المنافس التقليدي الزمالك ، ولم يكتف الأهلي بذلك ولكنه احتل المركز الثالث بالدوري لأول مرة منذ 4 عقود كاملة.

صدى البلد يرصد الموسم الصفري للنادي الأهلي على المستوى المحلي والقاري.

دوري أبطال إفريقيا

خسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فى يوم 30 مايو الماضي نهائي دوري أبطال أفريقيا للمرة الخامسة في تاريخها بعد السقوط أمام الوداد المغربي بهدفين نظيفين في نهائي دوري أبطال أفريقيا على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

وعاش اللاعبون لحظات حزن بعد أن أطلق الجنوب أفريقي فيكتور جوميز حكم اللقاء صافرة النهاية.

وخسر الأهلي نهائي البطولة من قبل أعوام 1983 أمام كوتوكو الغاني والنجم الساحلي التونسي في 2007 والوداد المغربي في 2017 والترجي التونسي في 2018.

ويحمل الأهلي الرقم القياسي في عدد مرات الفوز باللقب برصيد 10 ألقاب.

سجل الهدفين زهير المتراجي في الدقيقتين 15 و48.

مباراة الأهلي والوداد المغربي

كأس مصر

فاز نادي الزمالك يوم 22 يوليو الماضي على النادي الأهلي، يوم الخميس، 2- 1، في المباراة التي أقيمت في استاد القاهرة، ليتوج بطلا لكأس مصر لموسم 2020-2021 .

واستطاع أحمد سيد زيزو إحراز الهدف الأول للزمالك في الدقيقة 6، ثم سجل إمام عاشور الهدف الثاني في الدقيقة 30 بينما سجل حسام حسن هدف الأهلي الوحيد في الدقيقة 55.

وبهذا الفوز توج الزمالك باللقب الـ28 في كأس مصر مقابل 37 للأهلي.

وحجز النادي الأهلي مكانه في المباراة النهائية عقب تغلبه على بتروجيت بثنائية، في الدور نصف النهائي، فيما تجاوز الزمالك نظيره أسوان بهدفين لواحد.

مباراة الأهلي والزمالك

الدوري الممتاز

حصد فريق الزمالك لقب الدوري المصري رسميًا، قبل مباراته أمام الاتحاد السكندري، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

واستفاد الزمالك من هزيمة بيراميدز أمام نظيره فيوتشر بهدف نظيف في الجولة ذاتها.

واحتل فريق الأهلي المركز الثالث فى ترتيب جدول الدوري المنقضي خلف فريق بيراميدز صاحب المركز الثاني.