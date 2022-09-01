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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شاهد.. رانيا منصور تتألق بفستان جريء في أحدث ظهور

رانيا منصور
رانيا منصور

 

 


شاركت الفنانة رانيا منصور جمهورها بمجموعة من الصور الجديدة لها من اجازتها الصيفية عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"


وظهرت رانيا منصور بإطلالة صيفية جذابة فإرتدت فستان بدون أكمام ومكشوف الظهر باللون الاحمر الناري أبرز قوامها الممشوق، أما من الناحية الجمالية اعتمدت بعض اللمسات البسيطة ،كما أنها تركت خصلات شعرها منسدلا علي ظهرها مما أضفى على إطلالتها الرقة والنعومة .


 

تشارك الفنانة رانيا منصور في أحداث فيلم "مستر إكس" للنجم أحمد فهمى، هنا الزاهد، أوس أوس، بيومي فؤاد، رحاب الجمل، ومحمود حافظ، إضافة إلى ظهور عدد من الفنانين كضيوف شرف منهم أكرم حسنى، مصطفى خاطر، محمد أنور، صبرى فواز، عمرو يوسف وآخرين و العمل قصة أمانى التونسي، إخراج أحمد عبد الوهاب وتدور أحداثه في اطار كوميدي رومانسي.


وكان آخر أعمال رانيا منصور مسلسل "القاتل الذى أحبنى" من تأليف صلاح عربى، وإخراج عمروعابدين، وبطولة هانى رمزى، سهير رمزى، صلاح عبد الله، أحمد فؤاد سليم، محمد أبو داوود، لقاء سويدان، وفاء سالم، محسن منصور، دنيا ماهر، ياسر فرج، عبير منير، ندى عادل، يحيى أحمد، عزوز عادل هبة الهوارى وعدد آخر من الفنانين.

كما شاركت رانيا منصور في مسلسل "حى السيدة زينب" بطولة سوسن بدر، محمود عبد المغنى، أحمد وفيق، فراس سعيد، حسام داغر، اشرف عبد الغفور، ريهام سعيد، دينا، عبير منير، هايدى رفعت، لبنى ونس، حجاج عبد العظيم، سامية الطرابلسى، غنوة محمود، سامى مغاورى، مارتينا عادل، عثمان محمد على وتاليف أحمد صبحى وإخراج محمد النقلى.

 

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الأحمر الناري رانيا منصور حى السيدة زينب الفنانة رانيا منصور إطلالة صيفية من اجازتها فستان جرئ فيلم مستر إكس

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