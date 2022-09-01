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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ختام فعاليات المرحلة التمهيدية للمؤتمر الختامي لبرلمان الطلائع في كفر الشيخ.. صور

وكيل وزارة الشباب
وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ

اختتمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ جلسات المؤتمر التمهيدي لبرلمان الطلائع بالمحافظة، الذي تنفذه الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بالوزارة، بالتعاون مع المديريات بمحافظات مصر، بقيادة الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بمشاركة 100 طليع وطليعة من أعضاء الشعب البرلمانية، لمناقشة الملفات والقضايا المتعلقة بالتغيرات المناخية، ووضع رؤى ومقترحات حول التغيرات المناخية تمهيداً للمشاركة في الملتقى الختامي لبرلمان طلائع مصر.
 

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والتقى الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ البرلمانين الصغار بقاعة التدريب متابعاً عروض مجموعات العمل التي نفذها المدربون بالمشروع، وأثنى محروس على جهود كل من أحمد الروميلى ونعيم سليمان المدربين لأعضاء برلمان الطلائع، موضحاً أنهما في الأساس أبناء برلمان الشباب الذين نعتز بهم، مثمناً دورهما في تنمية مهارات البرلمانين الصغار.

 

كما وجه التحية والتقدير لفريق عمل إدارة البرلمان والتعليم المدني بالمديرية على المجهود المبذول في الإعداد للملتقى الختامي لبرلمان الطلائع بقيادة عبد المنعم الكناني وكيل المديرية للشباب.


حرص وكيل وزارة الشباب والرياضة على تقديم النصائح لأعضاء برلمان طلائع كفر الشيخ، بضرورة الاطلاع المستمر والتثقيف، وتنويع مصادر القراءة والبحث التي يعتمدون عليها ومتابعة القنوات المتخصصة، التي تتناول رسائلها الإعلامية قضايا البيئة والطبيعة، مما يثرى مخزونهم الثقافي والمعلوماتي، ويجعلهم قادرون على مناقشة قضايا المناخ حديث الساعة، خاصة ومصر مقبلة على تنظيم مؤتمر المناخ في شرم الشيخ نوفمبر المقبل.


تم تقسيم الأعضاء إلى مجموعة عمل لمناقشة تأثير التغيرات المناخية وأثرها السلبي على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والنمو الاقتصادي، الإدماج الاجتماعي، سبل حماية البيئة في ظل رؤية مصر 2030، وقدمت مجموعات العمل تناولهم للقضية ووضع رؤيتهم ومقترحاتهم خلال 3 دقائق لعرضها أمام زملائهم، ويتم اختيار أفضل الأعضاء لتمثيل أعضاء برلمان طلائع كفر الشيخ في الملتقى الختامي بمشاركة الأعضاء من كل محافظات مصر.
 

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كفر الشيخ برلمان الشباب وزير الشباب الشباب والرياضة محافظ كفر الشيخ وزير الشباب والرياضة محافظة كفر الشيخ وزارة الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة جمال نور الدين وكيل وزارة الشباب والرياضة اللواء جمال نور الدين

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