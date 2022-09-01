بفستان يشبه كاش مايوه ..كارول سماحة تتألق بإطلالة جديدة ومقولة مثيرة للجدل

نشرت الفنانة كارول سماحة، مجموعة من الصور الجديدة والمختلفة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” بإطلالة لافتة.

وظهرت كارول سماحة بإطلالة بسيطة بفستان بالوان البحر من القماش الستان يشبه كاش مايوة مما أبرز عن رشاقتها وجمالها

كما اختارت كارول سماحة، تسريحة بسيطة لشعرها البني الطويل ليتناسب مع إطلالتها المميزة.

أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت كارول سماحة في الماكياج الوان هادئة لعيونها، ووضعت أحمر للشفاه باللون البيج اللامع الذي يبرز جمال انوثتها.

ولم تتكلف كارول سماحة بوضع الكثير من الإكسسوارات، واكتفت بوضع أسوارة لليد وكتبت في تعليق علي الصورة الشخص الوحيد الذي يأمر المرأة وتطيعه هو المصور

وإليكم صور الفنانة كارول سماحة