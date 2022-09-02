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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ألسن عين شمس تواصل فتح باب التقديم لبرامج الساعات المعتمدة

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

 


أعلنت الدكتورة .سلوى رشاد، عميد كلية الالسن جامعة عين شمس ان الكلية تواصل  فتح باب التقديم للعام الاكاديمي 2022_2023 نظام الساعات المعتمدة والذي بدءات  من 30 اغسطس 2022.

تحت رعاية الدكتور .محمود المتيني، رئيس الجامعة،الدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

كشفت كلية الالسن بجامعة عين شمس موعد اختبارات القبول للطلاب الجدد برامج الساعات المعتمدة للعام الجامعي 2022_2023 من الاحد 18 سبتمبر حتي الخميس 22 سبتمبر كالاتي :

برنامج اللغة الانجليزية : الاحد 18 سبتمبر التحرير الثلاثاء 20 سبتمبر الشفهي

برنامج اللغة الصينية : الاثنين 19 سبتمبر

برنامج اللغة الفرنسية : الثلاثاء 19 سبتمبر

برنامج اللغة الاسبانية : الثلاثاء 20 سبتمبر

برنامج اللغة الالمانية : الاربعاء 21 سبتمبر

برنامج اللغة الروسية : الخميس 22 سبتمبر

برنامج اللغة الايطالية : 22 سبتمبر

وأشارت كلية الالسن بجامعة عين شمس الي  موعد اللقاء التعريفي للطلاب الجدد الاحد 28 اغسطس 2022 من الساعة 10 صباحا حتي 2 مساءا لجميع البرامج .

وتقدّم جامعة عين شمس حزمة من البرامج الجديدة المتميزة في مختلف المجالات والتخصصات (البرامج الطبية – البرامج الهندسية وتكنولوجيا المعلومات – البرامج التجارية – برامج اللغات والترجمة – برامج علمية....الخ) والتي تواكب المعايير الدولية ومتطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

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وأعلنت كلية الألسن عدد 8 برامج مبتكرة متميزة  تطبق فيها  معايير الجودة، وتعزز القدرات البحثية  لتأهيل الخريجين؛ حتى يصبحون باحثين متخصصين في مجالات اللغة والأدب والترجمة، وتستهدف الكلية التميز في دراسات اللغة والأدب والترجمة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي من خلال اتباع نظام يجمع بين العلم والابتكار.

كما تستهدف إعداد كوادر من المترجمين المحترفين في مجالات الترجمة التحريرية والشفهية وتكنولوجيا الترجمة، قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل على المستوى القومي والإقليمي والدولي، وإعداد متخصصين لشغل الوظائف المختلفة التى تحتاج إلى مهارات الترجمة التحريرية والفورية، إلى جانب إعداد كوادر قادرة على الإسهام في عملية التعريب في المجالات العلمية كالطب والهندسة والعلوم والرياضيات وغيرها.
[برنامج الترجمة التحريرية والفورية باللغة الإنجليزية -  برنامج الترجمة التحريرية والفورية باللغة الفرنسية. - برنامج الترجمة المتخصصة في اللغة الصينية - برنامج اللغة العربية والترجمة للناطقين بغير العربية - برنامج الترجمة المتخصصة فى اللغة الروسية - برنامج الترجمة المتخصصة في اللغة الإيطالية - برنامج الترجمة المتخصصة في اللغة الإسبانية - برنامج الترجمة المتخصصة في اللغة الألمانية]

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