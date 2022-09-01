الجيزة تقيم معرضا لمنتجات الحرف اليدوية وشباب الخريجين

افتتحت هند عبدالحليم نائب محافظ الجيزة معرض منتجات أصحاب الحرف اليدوية وشباب الخريجين من أبناء المحافظة بالتعاون مع جهاز تشغيل ورعاية الشباب بالجيزة.

جاء ذلك فى إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بدعم أصحاب الحرف وشباب الخريجين والتسويق لأفكارهم ومنتجاتهم.

وأوضحت نائب المحافظ أن المعرض يقام إعتبارا من اليوم الخميس وحتى السبت ٣ سبتمبر، مشيرة إلى أنه يمثل فرصة كبيرة للعارضين من أهالى المحافظة لعرض منتجاتهم على أعضاء النادى والترويج لها.

حضر الإفتتاح عزة وهدان رئيس جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالجيزة وأعضاء مجلس إدارة نادى دريم لاند.

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