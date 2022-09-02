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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

زيزو مش للبيع.. جمهور الزمالك يرفض الاستغناء عن هداف الدوري

صدى البلد

دشن رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج زيزو مش للبيع، للرد على عروض الفرق الآخرى المقدمة للاعب أحمد سيد زيزو بعد تألقه في الدوري الممتاز.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر السوشيال ميديا، وتفاعل معه عدد كبير من عشاق نادي الزمالك، مطالبين اللاعب بالتمسك بوجوده مع الفريق.

ووجه مرتضي منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك رسالة لأحمد سيد زيزو نجم الفريق والمنتخب بشأن العرض الذي تلقاه من الريان القطري خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكد مرتضي منصور في تصريحات عبر قناة الزمالك أن زيزو أخبره خلال تتويج الفريق بدرع الدوري برغبته في البقاء داخل الزمالك مشددا أن الشرط الجزائي في عقد زيزو ٤٠ مليون جنيه.

وأضاف مرتضي منصور قائلا ل زيزو “ بلاش تغير العتبة …ناس كتير غيرت العتبة و مستواها بقي سيىء ” مشددا أن زيزو تألق في الزمالك ولكن ربما لن ينجح ويتألق في فريق آخر.

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فرج عامر يتنبأ برحيل زيزو: في الطريق للريان القطري

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مرتضى منصور لـ زيزو بشأن عرض الريان : بلاش تغير العتبة

الزمالك نادي الزمالك جمهور الزمالك الريان القطري سيد زيزو أحمد سيد زيزو زيزو

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