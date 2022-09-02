فرج عامر يتنبأ برحيل زيزو: في الطريق للريان القطري

علق فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، على رحيل بعض لاعبي الأهلي والزمالك الموسم القادم، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكتب في تغريدة : "الأهلي يحصل علي خدمات محمد إبراهيم نهائيا نظير الاستغناء عن احمد ياسر ريان نهائيا لسيراميكا كليوباترا ومبلغ مالي".

وتابع: ‏‎"زيزو في الطريق لنادي الريان القطري".

وكان أحمد ياسر ريان لعب في الموسم الماضي ضمن فريق ألتاي سبور التركي، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، بنية البيع، قبل أن يقرر اللاعب العودة للدوري المصري بداية الموسم المقبل.

وجاء تعاقد سيراميكا مع أحمد ياسر ريان، بناءً على طلب أحمد سامي، المدير الفني، لحل العجز الذي يعاني منه الفريق في مركز قلب الهجوم، خاصة بعدما حسم مسؤولو النادي الأهلي صفقة شادي حسين، هداف فريق سيراميكا كليوباترا.

وستكون صفقة انتقال أحمد ياسر ريان لصفوف سيراميكا كليوباترا، ضمن صفقة شادي حسين، الذي حسم مسؤولو النادي الأهلي التعاقد معه.