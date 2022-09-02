وائل جسار يشعل ختام مهرجان رأس الحكمة بحضور نجوم الفن

أحيا النجم اللبناني وائل جسار احتفالية حفل ختام مهرجان رأس الحكمة ب "سي فيو" في الساحل الشمالي بحضور كامل العدد من الاسر والشباب من مختلف الأعمار ممن شاركوه وصلات الغناء والرقص على مدى قرابة الساعتين من الطرب والرومانسية.

حضر جسار بصحبة مدير أعماله عبده وتامر عبد المنعم وكان في استقبالهم منظما الحفل طارق عبد المحسن ومحمد الزيات "سترايك ميديا".

وامتع جسار الجمهور بالعديد من أغانيه الرومانسية والطربية التي تألق بها طوال مشواره الفني بالإضافة إلى بعض اغاني رموز الأغنية المصرية كوكب الشرق والعندليب وسيد مكاوي.

ورغم حالة البهجة التي اشاعها جسار علي الجمهور طوال تواجده علي خشبة المسرح إلا انه كاد ان يجهش بالبكاء خلال تقديمه أغنية "خليني ذكري" والتي قيل أنه تأثر خلالها بوفاة صديقه المطرب اللبناني جورج الراسي .

وفي ختام الحفل وجه اجسار الشكر للجمهور والحضور من نجوم الفن منهم دينا فؤاد ومحمد جمعه وايهاب الجندي وكل من ساهم في إنجاح مهرجان "رأس الحكمة الغنائي " وائل عبد الغني رئيس مجلس إدارة "سي فيو" وأحمد فخري. ومرورا بالمجهود التنظيمي الضخم لطارق عبد المحسن ومحمد الزيات "سترايك ميديا" و إضاءة مبهرة لوليد الحريري ومسرح ومدرجات تامر فوزي بالإضافة الى صوت عماد نبيل وتأمين أحمد فخامة وfire works ومؤثرات بصرية امير جمعه وجمعه السيد.

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