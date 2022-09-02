موعد مباراة منتخب مصر والمغرب للناشئين في ربع نهائي كأس العرب

يخوض فى تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة منتخب مصر للناشئين بقيادة محمد وهبة، منتخب المغرب فى إطار ربع نهائي بطولة كأس العرب المقامة حاليا فى الجزائر.

وعقد الأربعاء الماضي الاجتماع التنسيقي لمباريات الدور ربع النهائي لبطولة كأس العرب للناشئين المقامة حاليا بالجزائر، بحضور أحمد سامي المدير الإدارى لمنتخب مصر للناشئين وشريف نعيم مسئول المهمات، وممثلي جميع المنتخبات المتأهلة لهذا الدور.

ويرتدي منتخب مصر للناشئين القميص الأحمر والشورت والجوارب السوداء أمام منتخب المغرب الذي تقرر أن يرتدي الزي الأبيض الكامل في مباراة ربع النهائي مساء اليوم الجمعة.

كما تم خلال الاجتماع الخاص بمباراة منتخب مصر للناشئين ونظيره منتخب المغرب التأكيد على اللجوء لركلات الترجيح في المباريات المقبلة حال انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل،

مع إلغاء حالات الإنذار الواحد التي تم تسجيلها في مباريات الدور الأول للبطولة لجميع المنتخبات.

مؤتمر صحفى

وعقد الأربعاء الماضي المؤتمر الصحفي لمدربي المنتخبات المشاركة في الدور ربع النهائي لبطولة كأس العرب للناشئين 2022 في مدينة وهران بالجزائر بمشاركة منتخب مصر للناشئين.

وقال مؤمن عبد الغفار، المدرب العام لمنتخب مصر للناشئين مواليد 2006 خلال المؤتمر: “في البداية أشكر الاتحاد الجزائري لكرة القدم على حسن الاستضافة وتنظيم البطولة بشكل جيد”، متمنيا التوفيق لجميع المنتخبات المشاركة في البطولة التي تستعد للتصفيات المؤهلة لبطولتي أمم أفريقيا وآسيا خلال المرحلة المقبلة.

وتطرق عبد الغفار إلى مباراة منتخب مصر والمغرب مساء الجمعة المقبل في ربع النهائي، وقال إن مباريات المنتخبين المصري وشقيقه المغربي على جميع المستويات عادة من تحفل بالقوة والندية لما يمتلكه الطرفان من تاريخ كبير في كرة القدم ولاعبين مميزين على مر العصور.

وأضاف المدرب العام أن منتخب مصر يحترم نظيره المغربي، وليس معنى خسارته أمام العراق في دور المجموعات أنه فريق ضعيف.

ولفت إلى أن منتخب مصر سبق والتقى المغرب في دورة شمال أفريقيا في مارس الماضي واستطاع الفراعنة الفوز في الدقائق الأخيرة، ما يؤكد أن المباراة المقبلة ستكون صعبة للغاية.

وأوضح مؤمن عبد الغفار أن منتخب مصر هدفه الفوز باللقب، لكن في نفس الوقت هناك هدف آخر أهم وهو تحقيق أقصى استفادة فنية قبل التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا في نوفمبر المقبل، خاصة أن المنتخب يعتبر مستقبل الكرة المصرية ويضم عناصر مميزة، رافضا ما يتردد عن وضع ضغوط على اللاعبين للفوز باللقب، مشيرا إلى أن الكابتن محمد وهبة، المدير الفني، حريص على فرض الانضباط والالتزام داخل الملعب وخارجه، وهذا هو سبب انتصارات المنتخب.