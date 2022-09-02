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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ضاحي خلفان: الغرب يخدعنا بأحاديث واهية عن حقوق الإنسان

صدى البلد

نشر ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

 

وكتب ضاحى خلفان “ كيف كنا مخدوعين بالغرب وحقوق الإنسان التي كان يتشدق بها القادة في خطبهم وكلماتهم..حتى تبين لنا بأنها كلمات جوفاء ”.

 

ويذكر أن وصف ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، اليوم الثلاثاء، الرئيس عبد الفتاح السيسي بأنه "باني مصر الحديثة".

وقال خلفان، على حسابه بموقع "تويتر": "الرئيس عبد الفتاح السيسي، "باني مصر الحديثة.. أبدع في فترة زمنية وجيزة.. هو وفريق عمله".

وأضاف في تغريدة أخرى: "أرادت إثيوبيا أن تحبس الماء عن مصر.. ففاض عطاء ربك خلف السد العالي.. حرك الله سحبه لتمطر على أم الدنيا.. سبحان الرزاق".

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