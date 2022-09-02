موسكو تبدي استعدادها لمساعدة بغداد في مجال الطاقة النووية السلمية

أبدى ألكسندر كينشاك، مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بوزارة الخارجية الروسية ، اليوم الجمعة ، استعداد بلاده لتزويد العراق بمنتجات النظائر المشعة وفي مجال الطب النووي.



وقال كينشاك، وفقا لقناة (روسيا اليوم)، إن "الجانب الروسي أعرب عن استعداده لمساعدة الشركاء العراقيين في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية وتوريد منتجات النظائر المشعة، وتدريب الكوادر في الجامعات الروسية المتخصصة في المجالات ذات الصلة، مضيفا أن روسيا مستعدة أيضا لتنفيذ مشروعات مشتركة كبرى.



وأشار إلى أن الهيئتين المعنيتين في البلدين، وهما مؤسسة روسآتوم الحكومية الروسية، والوكالة العراقية لمراقبة المواد المشعة تعملان بشكل مشترك لتحديث الإطار التنظيمي الثنائي وتوقيع مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الاستخدام السلمي للطاقة الذرية.