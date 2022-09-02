اتحاد السلة: معسكر NBA يقام فى مصر لأول مرة وشمال إفريقيا

أكد الكابتن محمد عبد المطلب نائب رئيس اتحاد كرة السلة، أن معسكر NBA، سيقام فى مصر لأول مرة و شمال إفريقيا، وأن هذا المعسكر سيضم 6 لاعبين مصريين.

وأضاف نائب رئيس اتحاد السلة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية هبة ماهر، أن هذا المعسكر يكون مهم جدًا لـ اللاعبين، فهناك مدربين كبار يتابعون تلك المعسكر ويقدمون تقارير عن اللاعبين المميزين.

ولفت إلى أن وهناك اندية كبيرة فى أمريكا تقوم بالتعاقد مع اللاعبين حالة اكتشاف تفوقهم، فهذا المعسكر فرصة لـ تسويق اللاعبين.

وأشار إلى أن إقامة هذا المعسكر فى مصر يكون له أهمية سياحية، وأن هناك تقارير تم نشرها فى أمريكا، عن مصر بالمجان، وأن موقع NBA، يضم أكثر من 70 مليون شخص.