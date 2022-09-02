الهلال السعودي يستعيد خدمات مدافعه قبل مواجهة الزمالك في كأس لوسيل

أكد تقرير صحفي، عودة ياسر الشهراني ظهير أيسر فريق الهلال السعودي، للمشاركة في تدريبات الزعيم الجماعية قبل أيام من مواجهة الزمالك في كأس سوبر لوسيل.



وذكرت صحيفة الرياضية السعودية، أن ياسر الشهراني شارك في تدريبات الهلال الجماعية، أمس الخميس، بعد غيابه عن انطلاقة الدوري السعودي، بسبب معاناته من إصابة عضلية.



وأضافت الصحيفة، أن عودة الشهراني ستمثل دعما قويا للأرجنتيني رامون دياز المدير الفني لفريق الهلال، خلال الفترة المقبلة.



ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مع نظيره الهلال السعودي، يوم 9 سبتمبر الجاري، على ملعب لوسيل، في كأس سوبر لوسيل.



وتحتضن قطر مباراة الزمالك والهلال، في إطار استعداداها لانطلاق بطولة كأس العالم 2022.



يذكر أن آخر مباراة جمعت الزمالك والهلال، كانت في بطولة السوبر المصري السعودي عام 2018، وانتهت المباراة بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف.