ميدو: الزمالك لا يملك أي خيار لرفض عرض الريان القطري لضم زيزو

علق أحمد حسام ميدو ، على تفاوض نادي الريان للتعاقد مع أحمد سيد زيزو ، لاعب نادى الزمالك ، ونشر تغريدة عبر حسابة بموقع تويتر .

وكتب ميدو “ الزمالك لا يمتلك أي خيار لرفض العرض..يوجد شرط جزائي في عقد #زيزو ٢ مليون دولار.. ولفتة طيبة من مسؤولي #الريان بأن يخرج اللاعب بمباركة إدارة #الزمالك ”.

يذكر أن أكد الإعلامي أحمد حسام ميدو، على تفاوض نادي الريان لانتقال أحمد سيد زيزو إليه، ونشر تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكتب ميدو “زيزو على بعد خطوة من الريان القطري مقابل ٥ ملايين دولار إلى الزمالك”.