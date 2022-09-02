افتتاح 5 مساجد جديدة بتكلفة 2 مليون و460 ألف جنيه بالبحيرة

جهود وزارة الأوقاف بالبحيرة الكبيرة والملموسة لنشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف الذاتية والمشاركات المجتمعية فى تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة للتيسير على المواطنين فى إقامة الشعائر الدينية والحصول على خدمات التوعية الدينية والخدمات الأخرى، الصحية والتثقيفية والتعليمية التي تقدمها المساجد .

تم اليوم افتتاح 5 مساجد جديدة بمراكز ( أبو حمص و كفر الدوار و دمنهور و أبو المطامير) بتكلفة إجمالية بلغت 2 مليون و 460 ألف جنيه وهي:

- مسجد عزبة بسيوني بقرية النخلة البحرية بأبو حمص على مساحة 145 م٢ وبتكلفة إجمالية 100 ألف جنيه.

- مسجد القلاو بعزبة القلاو بقرية قافلة بأبو حمص على مساحة 175 م٢ وبتكلفة إجمالية 110 ألف جنيه.

- مسجد سيدي حامد بكوم اشو بكفر الدوار على مساحة 185 م٢ وبتكلفة إجمالية مليون جنيه.

- مسجد بيومي القاضي بحفص بدمنهور على مساحة 160 م٢ وبتكلفة إجمالية مليون و 100 ألف جنيه.

- مسجد الرضوان بشمس الدين الشرقية بأبو المطامير على مساحة 210 م٢ وبتكلفة إجمالية 150 ألف جنيه.

وتناولت خطبة الجمعة اليوم والتى جاءت تحت عنوان " آيات الاعتبار في القرآن الكريم " أن المتأمل في القرآن الكريم يجد أن الحق سبحانه قد حث على إعمال العقول بالاعتبار والتدبر والتأمل ، و أولي ذلك عناية خاصة بل جعله من أجلّ العبادات وأفضل الطاعات.

فالاعتبار والتفكر والتدبر يقوي الإيمان ويوسع المدارك ويجلب محبة الله (عز وجل) والخوف منه والرجاء في عفوه ورحمته.