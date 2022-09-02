عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

افتتاح 5 مساجد جديدة بتكلفة 2 مليون و460 ألف جنيه بالبحيرة

افتتاح مساجد بالبحيرة
افتتاح مساجد بالبحيرة

جهود وزارة الأوقاف بالبحيرة الكبيرة والملموسة لنشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف الذاتية والمشاركات المجتمعية فى تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة للتيسير على المواطنين فى إقامة الشعائر الدينية والحصول على خدمات التوعية الدينية والخدمات الأخرى، الصحية والتثقيفية والتعليمية التي تقدمها المساجد .    

تم اليوم افتتاح 5 مساجد جديدة  بمراكز ( أبو حمص و كفر الدوار و دمنهور و أبو المطامير) بتكلفة إجمالية بلغت 2 مليون و 460 ألف جنيه وهي:  

- مسجد عزبة بسيوني بقرية النخلة البحرية بأبو حمص على مساحة 145 م٢ وبتكلفة إجمالية 100 ألف جنيه.

- مسجد القلاو بعزبة القلاو بقرية قافلة بأبو حمص على مساحة 175 م٢ وبتكلفة إجمالية 110 ألف جنيه.

- مسجد سيدي حامد بكوم اشو بكفر الدوار على مساحة 185 م٢ وبتكلفة إجمالية مليون جنيه.

- مسجد بيومي القاضي بحفص بدمنهور على مساحة 160 م٢ وبتكلفة إجمالية مليون و 100 ألف جنيه.

- مسجد الرضوان بشمس الدين الشرقية بأبو المطامير على مساحة 210 م٢ وبتكلفة إجمالية 150 ألف جنيه.

 وتناولت خطبة الجمعة اليوم والتى جاءت تحت عنوان " آيات الاعتبار في القرآن الكريم " أن المتأمل في القرآن الكريم يجد أن الحق سبحانه قد حث على إعمال العقول بالاعتبار والتدبر والتأمل ، و أولي ذلك عناية خاصة بل جعله من أجلّ العبادات وأفضل الطاعات.

فالاعتبار والتفكر والتدبر يقوي الإيمان ويوسع المدارك ويجلب محبة الله (عز وجل) والخوف منه والرجاء في عفوه ورحمته.

 

البحيرة وزارة الأوقاف مساجد جديدة الفكر المتطرف خطبة الجمعة اليوم مراكز المحافظة خطبة الجمعة الأوقاف التوعية الدينية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبة قطب توضح جدول ممارسة العلاقة الزوجية حسب السن

حقيقة ظهور كائن غريب أعلى منزل دجال الإسماعيلية بعدما حرقه الأهالي | فيديو

الداخلية كشفت السر.. القصة الكاملة لتداول فيديو لفتاة تتجرد من ملابسها في حلوان

جلسة مع شريف.. إكرامي يكشف سر انضمام صبحي لـ بيراميدز

"شيرين تقول اللي هي عاوزاه" وأطرح “نحنوح” قريبا وهذه وصايا والدي.. أبرز تصريحات دنيا سمير غانم

أخبار الرياضة .. رئيس نادي البنك الأهلي يطرد أبوجبل من مكتبه..مرتضى منصور يحسم مصير زيزو

ارتفاع كبير.. الدولار يتفوق على باقي العملات اليوم الجمعة

ايه يعني قلمين وأبوها حقه يضربها.. فتاة دكرنس تثير الجدل عن ضرب الأبناء

موضوعات متعلقة

انتظام صرف المنحة الاستثنائية لأصحاب البطاقات التموينية بالبحيرة

بين الحياة والموت.. القصة الكاملة لإنقاذ حياة مواطن بـ 40 حقنة بسبب لدغة ثعبان.. فيديو

إعدام لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي وبدون بيانات في البحيرة

الكشف على 846 مواطنا بقافلة طبية في البحيرة

مصرع سيدة مسنة تحت عجلات سيارة نصف نقل في البحيرة

إحالة 55 عاملا بالمصالح الحكومية للتحقيق بالبحيرة

إصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة إثر إنقلاب سيارة ملاكى بالبحيرة

ضبط 22 طن ملح وأغذية منتهية الصلاحية بالبحيرة

ترشيحاتنا

حملت بالغلط ومش بحبه.. معلومات صادمة عن طليقة جورج الراسي

لأول مرة وبشكل صريح.. روسيا تهدد بقطع الغاز عن أوروبا بشكل نهائي

صفقة الموسم.. بيراميدز يتدخل لخطف مصطفى فتحي قبل انتقاله إلى الأهلي

أخطر آفات اللسان تلتهم الحسنات.. خطيب المسجد النبوي يحذر من هذا الفعل

سائق الميكروباص أصر على العبور وحاول الهرب.. السكة الحديد تكشف تفاصيل حادث قطار الشرقية

أوكرانيا تطالب بإعلان تواجد روسيا في زابوريجيا يشكل تهديدا للسلامة النووية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حد يلحقني أنا بموت.. 4 حوادث للفتيات قلبت السوشيال ميديا..بنت دكرنس آخرها

بعد استغاثتها من عنف أسري.. فتاة دكرنس تثير الجدل بصور بالبيجامة

بالشورت والتوب .. هيفاء وهبي تثير الجدل| شاهد

مايوه أحمر جريء.. ياسمين الخطيب تودع الصيف بهذه الإطلالة

فيديو

فتاة لعوب تسلم حبيبها إلى حبل المشنقة.. جريمة أبوالنمرس| فيديو جراف

لهذه الأسباب رفضت اللبس المكشوف وخلعت الحجاب وشقيقي قاطعني.. ماذا قالت الراقصة هندية "فيديوجراف"

سر استبعاد أحمد زكي ل آمال رمزي من البيه البواب

سواريش وإيهاب جلال وكارتيرون أبرزهم .. 18 مدربًا أقيلوا في موسم واحد "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

الاقتصاد المصري الواعد

د. ماريان جرجس

أمواج الخير والطريق إلى كوب 27

غادة جابر

العراق في الصدر

د.فاطمة الزهراء رمضان

دور المرأة في إدارة وترشيد استهلاك المياه

د . مجدى بدران

الديدان الدبوسية معدية جدًا

عبد المعطى أحمد

جشع التجار

د.هادي التونسي

لغة الجسد

عصام الدين جاد

مصر والعالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ