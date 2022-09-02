حسين الشحات يهنئ شقيقه بعيد ميلاده: حبيبي وسندي

هنأ حسين الشحات، لاعب النادى الأهلى، شقيقه بـ عيد ميلاده، ونشر عدة صور تجمعه به عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”.

وكتب حسين الشحات: “أخويا وحبيبي وسندي وكتف في كتف من زمان، كل سنة وانت طيب يا حبيبي وعقبال سنين كتير إن شاء الله وتفرح بعيالك يا حبيبي ويحفظهم إن شاء الله يا أخويا”.

يذكر أن فرج عامر، رئيس نادي سموحة الأسبق، أعلن مؤخرا أن النادى الأهلى جدد عقد لاعب الفريق حسين الشحات و أوقف محاولات أندية كثيرة لخطفه.

وكتب فرج عامر، عبر فيسبوك: “الأهلي جدد عقد حسين الشحات، وأوقف محاولات أندية كثيرة لخطفه”.