جزيرة شورى السعودية .. مالديف خليجي مبهر | شاهد

أول ما يتبادر إلى الأذهان عند الحديث عن جزر المالديف المياه الفيروزية، والرمال البيضاء المضيئة، وغروب الشمس الرائع بالألوان المتقنة، وبالطبع الفخامة، ولكن ماذا عن جزيرة شورى بالمملكة العربية السعودية؟ مالديف من نوع أخر.

تقع الجزيرة الشبيهة بالدولفين "شَورى" في مشروع البحر الأحمر على الساحل الغربي من المملكة العربية السعودية. وهي إحدى جزر الــ 92 في الأرخبيل، وتضم شعاباً مرجانيةً لم تمس و عدداً مهولاً من الكائنات المهددة بالإنقراض.

جزيرةُ شُورى هي البوابةَ الرئيسيةَ للواجهة ستضمُّ عند اكتمالها 11 منتجعًا وفندقًا، ووحدات سكنيةً وملاعبَ للجولف ومرسىً لليخوت، بهدف تنويع الاقتصاد المحلي وفتح آفاق استثمارية جديدة وإتاحة فرص العمل لتتوافق مع رؤية السعودية 2030، وسيكون استقبال أوَّلَ الزوَّارِ مطلع عام 2023م عند افتتاح أول مجموعة من فنادق المرحلة الأولى، التي ستكتملُ بحلول عام 2024م. ومن المقرَّرِ أنْ تَتَأَلَّفَ وجهةُ البحر الأحمر عند اكتمالها عام 2030م من 50 منتجعًا يُوفر ما يقربُ من 8000 غرفةٍ فندقيةٍ، إضافةً إلى أكثرَ من 1000 وحدةٍ سكنيةٍ مُوَزَّعةٍ على 22 جزيرةً وستةِ مواقعَ داخليةٍ على البر، كما ستضمُّ الوجهةُ مطارًا دوليًّا، ومراسيَ فاخرةً .

جزيرة شورى تعد ضمن الجزر الصناعيّة، التي تمّ إنشاؤها مؤخرا وهي واحدة من المشاريع التّابعة لمشروع البحر الأحمر كورال بلوم، والتي تشكّل أرخبيلًا صناعيًّا من الجزر، كذلك تعد من أكبر حيدٍ بحريّ. جاء تصميم جزيرة شورى لتكون شبيهةً بالدولفين.