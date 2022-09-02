سباق دراجات إيطالي للترويج للمعالم السياحية في جنوب سيناء

بحث اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بحضور الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ إقامة سباق الدراجات لراكبي الدراجات الإيطاليين للترويج والتنشيط السياحي لمدن المحافظة والمقاصد السياحية بجنوب سيناء.

جاء ذلك خلال استقبال المحافظ، اليوم، بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، "ميكايلى ادامى" منظم سباق الدراجات الايطالى، ومحمد الرهوان مدير شركة مصر للسياحة بشرم الشيخ .

يشار إلى أن السباق مزمع إقامته أبريل 2023 ومن المتوقع أن يكون عدد المشاركين من 100 الى 150 متسابق من ايطاليا وجنسيات مختلفة وسوف يكون خط السير على أربعة مراحل يبدأ من مدينة شرم الشيخ إلى مدينة طور سيناء كمرحلة أولى والمبيت بها، والمرحلة الثانية من مدينة الطور الى مدينة سانت كاترين والمبيت.

والمرحلة الثالثة منها الى مدينة دهب والمبيت بها ،والمرحلة الرابعة منها الى مدينة شرم الشيخ كمحطة أخيرة وسوف يتم التنظيم عن طريق شركة مصر للسياحة بالتعاون مع محافظة جنوب سيناء.

وفي نهاية اللقاء أهدى المنظم تي تشيرت السباق وشعار النقابة الايطالية لمحافظ جنوب سيناء واهداه المحافظ شعار و علم مصر والمحافظة.

سباق الدراجات

FB_IMG_1662124883558~2

FB_IMG_1662124876546~2