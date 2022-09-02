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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ناشئو اليد يتأهلون إلى نصف نهائي إفريقيا بالعلامة الكاملة بعد الفوز على مدغشقر

منتخب اليد
منتخب اليد

فاز منتخب مصر لكرة اليد مواليد 2004 على نظيره منتخب مدغشقر بنتيجة 64-14، وذلك في ختام منافسات الدوري التمهيدي ببطولة إفريقيا لكرة اليد للناشئين والتي تستضيفها العاصمة الرواندية كيجالي خلال الفترة من 30 أغسطس حتى 7 سبتمبر الجاري.

 

وبهذه النتيجة يتأهل فراعنة اليد إلى الدور الثاني بالعلامة الكاملة حيث حقق المنتخب الفوز في المباراة الأولى أمام منتخب الجزائر بنتيجة 43 – 19، ثم  الفوز على منتخب رواندا بنتيجة 44 – 30.

 

وتضم القائمة المشاركة بالبطولة 16 لاعبًا وهم: يوسف وليد – يوسف ناجي – محمد أشرف – فيراس مروان – محمد وائل – أحمد تغيان – يوسف أحمد عبد الغني – معاذ عزب – محمد صلاح – محمد عبد الغني – عمر عدلان – أحمد حسام – زياد عبد الرحيم – ياسين محمد – محمد عماد – محمد مؤمن – بلال ابراهيم.

 

فيما يضم الجهاز الفني كل من: المدير الفني مجدي أبو المجد والمدرب العام محمد عبد السلام ريشة ومدرب حراس المرمى محيي صلاح مدرب والمدير الإداري محمد عبد المنعم وأخصائي علاج الطبيعي عمرو عصام.

منتخب مصر مدغشقر بطولة إفريقيا لكرة اليد كرة اليد منتخب مدغشقر

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