ناشئو اليد يتأهلون إلى نصف نهائي إفريقيا بالعلامة الكاملة بعد الفوز على مدغشقر

فاز منتخب مصر لكرة اليد مواليد 2004 على نظيره منتخب مدغشقر بنتيجة 64-14، وذلك في ختام منافسات الدوري التمهيدي ببطولة إفريقيا لكرة اليد للناشئين والتي تستضيفها العاصمة الرواندية كيجالي خلال الفترة من 30 أغسطس حتى 7 سبتمبر الجاري.

وبهذه النتيجة يتأهل فراعنة اليد إلى الدور الثاني بالعلامة الكاملة حيث حقق المنتخب الفوز في المباراة الأولى أمام منتخب الجزائر بنتيجة 43 – 19، ثم الفوز على منتخب رواندا بنتيجة 44 – 30.

وتضم القائمة المشاركة بالبطولة 16 لاعبًا وهم: يوسف وليد – يوسف ناجي – محمد أشرف – فيراس مروان – محمد وائل – أحمد تغيان – يوسف أحمد عبد الغني – معاذ عزب – محمد صلاح – محمد عبد الغني – عمر عدلان – أحمد حسام – زياد عبد الرحيم – ياسين محمد – محمد عماد – محمد مؤمن – بلال ابراهيم.

فيما يضم الجهاز الفني كل من: المدير الفني مجدي أبو المجد والمدرب العام محمد عبد السلام ريشة ومدرب حراس المرمى محيي صلاح مدرب والمدير الإداري محمد عبد المنعم وأخصائي علاج الطبيعي عمرو عصام.