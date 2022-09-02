تعرف على أسماء لجنة تحكيم نصوص في مهرجان المونودراما

أعلنت إدارة مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما في دورته الخامسة والمهداة لاسم الفنان خالد صالح، عن أسماء لجنة تحكيم نصوص المونودراما والتي أنهت عملها منذ أيام، و تقام الدورة الخامسة تحت رعاية د. نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة قال المخرج د. أسامة رؤوف مؤسس و رئيس المهرجان.

و ضمت لجنة مسابقة تأليف المونودراما كلا من الكاتب السعودي فهد ردة الحارثي، والكاتب إبراهيم الحسيني والكاتب أحمد خميس

عدد النصوص المتقدمة للمهرجان

وأوضح الكاتب إبراهيم الحسيني أن عدد النصوص المتقدمة لمسابقة التأليف والتي تتوافق إجرائيا وشروط المسابقة قد بلغت ٤٨ نصا مسرحيا لأكثر من عشرين دولة عربية من بينها مصر .

وسوف تعلن عن أسماء النصوص الفائزة في حفل ختام الدورة الخامسة والتي تعقد في الفترة من ١٢ وحتى ١٦سبتمبر الحالي . الجدير بالذكر أن الدورة الخامسة من مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما مهداة لاسم الفنان الكبير الراحل "خالد صالح"