وزير الرياضة ناعيًا شقيقة الخطيب : تغمدها الله بواسع رحمته

نعى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، شقيقة الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، والتي وافتها المنية صباح اليوم الجمعة.

ويتقدم وزير الشباب والرياضة بخالص المواساة والعزاء للكابتن محمود الخطيب وأسرته، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها ومحبيها الصبر والسلوان.

وتُوفيت شقيقة الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، اليوم الجمعة، حسب ما أكد النادي في بيان رسمي منذ قليل.

وجاء البيان كالآتي:" مجلس إدارة النادي الأهلي، وقطاعات النادي الرياضية والإدارية، يتقدمون بخالص التعازي للكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، في وفاة المغفور لها بإذن الله «شقيقته».. داعين المولى -عزّ وجل- أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، ويدخلها فسيح جناته، وأن يلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان.

«إنا لله وإنا إليه راجعون»"