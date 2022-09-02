جريت بـ الشورت| حلمي بكر يكشف مفاجأة يوم زواجه من سهير رمزي

قال الموسيقار حلمي بكر، إنه فوجئ يوم فرحه على الفنانة سهير رمزي بالصحفي جليل البنداري يطالبه بتوفير ميكانيكي من أجل تصليح سيارته التي أصابها العطل.

وأضاف حلمي بكر، خلال لقائه عبر فضائية "الحدث اليوم": "نزلت جري بالشورت وجبت ميكانيكي يصلح العربية وإيدي كانت متوسخة، ولما رجعت لقيت مراتي واقفة بتقولي إيه ده".

وأوضح أن الصحفي رسم له كاريكاتير عبارة عن ميكانيكي يصلح العود بمفتاح 15، متابعًا: "الصحفي كان عظيم وله أسلوب في إدارة القسم الفني".

الغناء مش رخصة

وعن تقييمه للفنان محمد رمضان في الغناء قال: "كل من هب ودب بيغني، الغناء مش رخصة، أنت شقيت عشان تكون ممثل جيد أنت بتحمل نفسك شىء مالكش فيه، وإعطاءه التصريح من النقابة غلط، لأن الإلقاء الإيقاعية ليس لها علاقة بالغناء، أنت ممثل على راسي من فوق، لكن مطرب لا".