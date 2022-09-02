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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بعد كورونا وجدري القرود .. تقنية جديدة لـ التنبؤ بتفشي الأمراض

كوفيد 19
كوفيد 19

بعد جائحة فيروس «كوفيد - 19»، وتفشي مرض «جدري القردة» مؤخراً، باتت البيئة البرية مصدر قلق للإنسان، وازداد معدل إصابة البشر بأمراض انتقلت إليه من الحيوانات والطيور خلال العقود الثلاثة الماضية. 

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وفي ذلك  زادت الحاجة إلى اكتشاف أدوات بيئية من شأنها التنبؤ بالوقت والأماكن التي يحتمل فيها تفشي المرض. 

وبالفعل انطلق دييغو سانتياغو - ألاركون، أستاذ مساعد بجامعة جنوب فلوريدا، نحو تطوير منهجية من شأنها توقع انتقال المرض من الحياة البرية إلى البشر، ليس هذا فحسب، بل التنبؤ بانتقال المرض من نوع محدد في الحياة البرية إلى نوع آخر، وتحديد الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة.


تتلخص منهجية «سانتياغو - ألاركون» فيما يُعرف بـ«التعلم الآلي»، عبر تحديد تأثير المتغيرات مثل الموقع والمناخ، على مسببات الأمراض المعروفة. تعتمد هذه الطريقة على استخدام معلومات محدودة، وتحديد النقاط الساخنة في البيئة المعرضة لخطر الإصابة على المستويين العالمي والمحلي.


قال الباحث الرئيسي المشارك في المنهجية «سانتياغو - ألاركون»، وهو أستاذ مساعد في علم الأحياء التكاملي، حسبما نشره موقع Proceedings of the National Academy of Sciences PNAS، صباح اليوم (الجمعة): «هدفنا الرئيسي هو تطوير هذه الأداة بغرض الوقاية.

 من الصعب أن يكون لديك منهجية متعددة الأغراض يمكن استخدامها للتنبؤ بالعدوى وتحديد جميع أنظمة الطفيليات المتنوعة، ولكننا في هذا البحث، نسهم في تحقيق هذا الهدف».


فحص «سانتياغو - ألاركون» ثلاثة أمراض: ملاريا الطيور، وفيروس غرب النيل، والخفافيش المصابة بفيروس «كورونا»، لاختبار موثوقية ودقة منهجية التعلم الآلي.


واستطاع الفريق المشارك في البحث الذي أُجري بمشاركة باحثين في جامعة «فيراكروزانا» ومعهد البيئة في المكسيك، من خلال تحليل المتغيرات الجغرافية والبيئية والتطورية، الوصول إلى طريقة آلية لتحديد الأنواع المعرضة للإصابة بالمرض، والتخفيف في النهاية من مخاطر العوامل التي تسبب انتقال المرض لاحقاً.

 وحسب الباحث الرئيسي للدراسة، فإن هذه الطريقة يمكن تطبيقها على نطاق واسع للتنبؤ بالكثير من مسببات الأمراض في البيئة البرية. 

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