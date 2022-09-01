غرق مدن وأعاصير.. أستاذ مناخ يكشف مخاطر ذوبان الجليد على حياة البشر

علق الدكتور علي قطب، أستاذ المناخ، على دراسة تفيد بأن انهيار الجليد أخطر الكوارث المقبلة على كوكب الأرض، قائلًا إن التغير المناخي تسبب في ارتفاع درجة حرارة الأرض، والذي بدوره أدى لـ ذوبان الجليد في القطبين.

وأضاف "قطب"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن ذوبان الجليد يؤدي إلى ارتفاع منسوب المياه في البحار والمحيطات، وهذا يؤدي إلى غرق مدن وجزر وبلاد بجانب الفيضانات وزيادة ظاهرة الأعاصير.

وجدير بالذكر أن ذوبان الجليد في القطبين قد يحدث خللاً في دورة المحيطات ويؤدي إلى عواقب ضخمة، وكلنا نعلم أن ذوبان الجليد هو أمر سيئ جداً، إذ كلما انخفض مستوى الجليد انخفضت أعداد الكائنات الحية هناك، مثل الدب القطبي، وانخفضت عدد السطوح العاكسة للشمس (التي تعمل على عكس أشعة الشمس إلى الفضاء)، مما يسمح للأرض بامتصاص كمية أكبر من الحرارة، ومع استمرار الاحترار العالمي برفع حرارة الأرض يستمر فقدان كمية الجليد.



