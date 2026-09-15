تفاصيل العثور على جثــ.ة شاب مقطــ.وع الرأس في البحيرة

كشفت رائحة كريهة انبعثت من منطقة مهجورة بجوار إحدى المزارع في نطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، عن جريمة قتل بشعة راح ضحيتها شاب يدعى أيمن، بعدما عُثر على جثمانه ملفوفًا بقطعة قماش وملقى وسط الأشجار، عقب اختفائه لعدة أيام.

بدأت تفاصيل الواقعة عندما أبلغ خفير يعمل بإحدى المزارع عن وجود رائحة كريهة بمكان مهجور مجاور للمزرعة، وبانتقال الأجهزة الأمنية عُثر على جثمان شاب مفصول الرأس.

وبالفحص، تبين أن الجثمان يخص شابًا يدعى أيمن أحمد خالد من محافظة الفيوم، كان يعمل حارسًا بإحدى المزارع في وادي النطرون، فيما كان والده يبحث عنه بعدما انقطعت أخباره وأُغلق هاتفه.

وتوجه الأب إلى موقع العثور على الجثمان، وكان يأمل ألا يكون نجله، إلا أنه تعرف عليه من ملابسه، وتأكد من وفاته.

وأشارت التحريات الأولية إلى تورط أحد الأشخاص الذين كانوا يعملون مع المجني عليه في المزرعة، إذ كشفت أن الجريمة ارتُكبت بدافع سرقة أموال المجني عليه وسيارته.

وتبين أن المجني عليه كان نائمًا وقت القيلولة، قبل أن يتعرض للاعتداء باستخدام فأس، ما أسفر عن وفاته وفصل رأسه عن جسده، ثم جرى الاستيلاء على متعلقاته وسيارته والفرار من مكان الواقعة.

وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الجريمة وتحديد جميع المتورطين فيها، فيما تجرى التحقيقات تحت إشراف النيابة العامة.