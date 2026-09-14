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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

استعدادا لموسم حصاد الأرز ... محافظ البحيرة تتخذ إجراءات مشددة لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحاد

محافظ البحيرة
محافظ البحيرة
ساندي رضا

أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، على أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف الحفاظ على البيئة، ومواجهة ظاهرة السحابة السوداء وحرق المخلفات الزراعية، لضمان توفير بيئة نظيفة وصحية للمواطنين.

مشددة على ضرورة رفع درجة الاستعداد والتعامل بكل حسم مع مصادر تلوث الهواء، خاصة مع قرب موسم حصاد الأرز، بما يسهم في الحفاظ على جودة الهواء والحد من الآثار البيئية والصحية الناجمة عن نوبات تلوث الهواء الحاد.

وفي هذا الإطار، أصدرت محافظ البحيرة قراراً بشأن مواجهة نوبات تلوث الهواء الحاد، يتضمن وقف الصناعات الملوثة للهواء، ومن بينها المسابك ومكامير الفحم والفواخير وغيرها من الأنشطة الملوثة للهواء، وذلك حتى 30 نوفمبر 2026.

كما يتضمن القرار حظر تشغيل المسابك المرخصة خلال الفترة من الساعة 5 مساءً وحتى 7 صباحًاو غلق مصانع الطوب غير المرخصة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

 منع الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية والبلدية، والتصدي الفوري لأي حالات حرق يتم رصدهاو تشديد الرقابة على عوادم السيارات للحد من مصادر تلوث الهواء والانبعاثات الضارة.

حيث تم تشكيل لجان مشتركة تضم: جهاز شئون البيئة – الإدارة المتكاملة للمخلفات – مرور البحيرة – فرع التنمية الصناعية – إدارة البيئة – الري والصرف – مديرية الزراعة – الوحدات المحلية ، لمتابعة أعمال التنفيذ والمرور الميداني، ورصد مصادر التلوث والتعامل الفوري مع المخالفات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .

وأشارت محافظ البحيرة أنه تم وضع خطة استباقية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، إلى جانب الدور الحيوي للرائدات الريفيات وكافة الجهات المعنية، في نشر الوعي بمخاطر الحرق المكشوف وتوفير حلول اقتصادية بديلة للمزارعين.

وتؤكد محافظة البحيرة استمرار جهودها وتكثيف حملاتها خلال فترة نوبات تلوث الهواء الحاد، بالتوازي مع تكثيف التوعية البيئية للمزارعين والمواطنين، بما يعزز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على البيئة، ويضمن موسم حصاد آمنًا ونظيفًا، ويحافظ على صحة المواطنين وجودة الهواء بالمحافظة.

البحيرة محافظة البحيرة الرز زراعة

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