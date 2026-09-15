العثور على جثة صاحب مزرعة بوادى النطرون بالبحيرة فى ظروف غامضة

تكثّف الأجهزة الأمنية بالبحيرة جهودها لكشف غموض جريمة قتل صاحب مزرعة بمركز وادى النطرون بالظهير الصحراوى للمحافظة.

يأتى ذلك بعد العثور على جثة المجنى عليه مقطوع الرأس بالقرب من نطاق مزرعته، وسرقة سيارته ومبالغ مالية كانت بحوزته.

‎تلقى اللواء محمد عمارة، مدير أمن البحيرة، إخطارا بالواقعة من مأمور مركز شرطة وادي النطرون، وبالفحص تبين العثور على جثة "أيمن. ا"، ملقى بين الأشجار، مقطوع الرأس وفى حالة تحلل.

وعلى الفور، قرر اللواء أحمد السكران، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة، سرعة تشكيل فريق بحث جنائي لسرعة كشف غموض الواقعة وضبط مرتكبيها.

‎وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق، ومعرفة أسباب وملابسات الواقعة.

وفى هذا السياق، قررت النيابة العامة بوادى النطرون نقل جثمان المجنى عليه إلى مشرحة مستشفى دمنهور العام وندب الطب الشرعي لبيان أسباب الوفاة، كما كلفت النيابة العامة المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات، وتحديد المتهمين فى الواقعة.