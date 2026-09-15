قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زوال الخطر بعد إنذارات سابقة في مكة المكرمة والطائف وجدة
مصر تدين استمرار الهجمات على المملكة العربية السعودية
مصادر: الرئيس الفلسطيني يصل القاهرة خلال ساعات
أسهل طريقة من المنزل.. كيفية سداد فاتورة المياه بالموبايل 2026
توقعات عالمية بنمو قطاع الطيران المصري لتتجاوز المتوسط العالمي ب 3.8%
وزير العمل: مصر لن تتوانى عن دعم صمود الشعب الفلسطيني
بعد واقعة فتاة البيرة.. ما عقوبة شرب الكحوليات في الأماكن العامة؟
الدواجن بأقل من 80 جنيهًا.. نقيب الفلاحين يكشف مفاجأة تهدد المربين
مجلس الوزراء السعودي: أمن المملكة واستقرار أراضيها مبدأ راسخ لا يقبل المساس
انطلقت من إثيوبيا.. الجيش السوداني يتصدى لهجوم بطائرات مسيّرة في الفشقة
التموين: كاري أون يحظى باهتمام القيادة السياسية ويستهدف زيادة السلع المتاحة للمواطنين.. صور
وزيرا خارجية مصر وألمانيا يبحثان خفض التصعيد وحماية الملاحة في البحر الأحمر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

العثور على جثة صاحب مزرعة بوادى النطرون بالبحيرة فى ظروف غامضة

محافظ البحيرة
محافظ البحيرة
ساندي رضا

تكثّف الأجهزة الأمنية بالبحيرة جهودها لكشف غموض جريمة قتل صاحب مزرعة بمركز وادى النطرون بالظهير الصحراوى للمحافظة.

يأتى ذلك بعد العثور على جثة المجنى عليه مقطوع الرأس بالقرب من نطاق مزرعته، وسرقة سيارته ومبالغ مالية كانت بحوزته. 

 ‎تلقى اللواء محمد عمارة، مدير أمن البحيرة، إخطارا بالواقعة من مأمور مركز شرطة وادي النطرون، وبالفحص تبين العثور على جثة "أيمن. ا"، ملقى  بين الأشجار، مقطوع الرأس وفى حالة تحلل.

وعلى الفور، قرر اللواء أحمد السكران، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة، سرعة تشكيل فريق بحث جنائي لسرعة كشف غموض الواقعة وضبط مرتكبيها.

‎وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق، ومعرفة أسباب وملابسات الواقعة.

وفى هذا السياق، قررت النيابة العامة بوادى النطرون نقل جثمان المجنى عليه إلى مشرحة مستشفى دمنهور العام وندب الطب الشرعي لبيان أسباب الوفاة، كما كلفت النيابة العامة المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات، وتحديد المتهمين فى الواقعة.

البحيرة جثة صاحب مزرعة وادى النطرون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

انخفاض سعر الذهب عيار 21 والجنيه الذهب اليوم الثلاثاء

الزمالك

4 شيكات بـ27 مليون جنيه.. شكوى جديدة ضد الزمالك وتكليف المحامي بالتصعيد

موقع الحادث

أنا ممكن أشتريك بالعربية.. تفاصيل واقعة اصطدام شخص بسيارة أسرة على الدائري

محمد النني

حقيقة تعاقد بيراميدز مع محمد النني بعد ظهوره أمام جورماهيا

البنزين

حسم الجدل حول موعد زيادة الوقود.. أسعار البنزين اليوم الثلاثاء

هاني

ناقد رياضي: الأهلي قد يوجه الشكر لـ محمد هاني.. وهذه أول صفقات الفريق في يناير

المتحدث باسم المقاومة الوطنية اليمنية صادق دويد

حشد 76 ألف مقاتل.. تفاصيل الهجوم الحوثي على الساحل الغربي باليمن

الفتاة

بكت وهي ترثيه.. طفلة بالشرقية تنعى جدها المدرس قبل أيام من بدء الدراسة

ترشيحاتنا

مخلص البحيري

فى ذكرى ميلاده.. رجيل مأساوي للطبيب الفنان مخلص البحيري

عزت العلايلي

فى ذكرى ميلاده.. قصة اعتقال عزت العلايلي وأبرز أعماله

فيلم صف تاني

فيلم «Dreams for a Better Past» أفضل فيلم و«صف تاني» أفضل فيلم مصري بمهرجان ميدفست

بالصور

مفيدة للخصوبة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول كبدة الدجاج؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول كبدة الدجاج؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول كبدة الدجاج؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول كبدة الدجاج؟

لو رجلك بتورم آخر اليوم.. متى يكون الأمر طبيعيًا ومتى يحتاج لطبيب؟

لو رجلك بتورم آخر اليوم.. متى يكون الأمر طبيعيًا ومتى يحتاج لطبيب؟
لو رجلك بتورم آخر اليوم.. متى يكون الأمر طبيعيًا ومتى يحتاج لطبيب؟
لو رجلك بتورم آخر اليوم.. متى يكون الأمر طبيعيًا ومتى يحتاج لطبيب؟

توب مكشوف.. زوجة مسلم تثير الجدل فى أحدث ظهور

زوجة مسلم تثير الجدل فى اخر ظهور لها
زوجة مسلم تثير الجدل فى اخر ظهور لها
زوجة مسلم تثير الجدل فى اخر ظهور لها

انتفاخ البطن عند النساء.. متى يكون طبيعيًا ومتى يحتاج لطبيب؟

انتفاخ البطن عند النساء.. متى يكون طبيعيًا ومتى يحتاج لطبيب؟
انتفاخ البطن عند النساء.. متى يكون طبيعيًا ومتى يحتاج لطبيب؟
انتفاخ البطن عند النساء.. متى يكون طبيعيًا ومتى يحتاج لطبيب؟

فيديو

الفتاة

بكت وهي ترثيه.. طفلة بالشرقية تنعى جدها المدرس قبل أيام من بدء الدراسة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: تعزيز مرونة الاقتصاد المصري في عالم متعدد الأقطاب

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم 2.. دعم المعلم لمواكبة المستجدات

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: هدنة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: السنباطي .. عبقري النغم وسيد القصيدة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: تنبؤات الكارتون وسحر المصادفة.. عندما يستقرئ العقل البشري سنن الواقع

المزيد