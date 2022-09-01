إيطاليا تسجل 68 وفاة جديدة و20 ألفا و503 حالات إصابة بـ كوفيد-19

أظهرت البيانات الإيطالية الخاصة بمستجدات الوضع الوبائي لـ "كوفيد-19" الصادرة، مساء اليوم /الخميس/، تسجيل 68 وفاة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، و20 ألفا و503 إصابات جديدة مؤكدة بالفيروس.



وذكرت وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء، أنه بأرقام اليوم يرتفع إجمالي وفيات "كوفيد-19" منذ تفشي العدوى في إيطاليا إلى 175 ألفا و751 حالة، كما انخفض عدد مرضى وحدات العناية الفائقة إلى 207 بعد خروج 6 مرضى منها، وكذلك حالات الاستشفاء بالأقسام العامة (129 مريضا أقل) لتبلغ إجمالا 4 آلاف و962.



وبلغت الحصيلة الإجمالية للمتعافين منذ تفشي الوباء اليوم 21 مليونا و78 ألفا و398 حالة تعاف، إثر تسجيل 32 ألفا و169 حالة شفاء خلال الساعات الـ24 الماضية.



وقدرت الإصابات بالفيروس في إيطاليا منذ بداية الازمة الصحية، بمن فيها حالات التعافي والضحايا والحالات الإيجابية الراهنة، اليوم بـ 21 مليونا و888 ألفا و255 حالة.