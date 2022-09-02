بفستان أنيق.. غادة عبد الرازق تشارك متابعيها أحدث إطلالتها

خطفت الفنانة غادة عبد الرازق، انظار وقلوب جمهورها بأحدث صور نشرتها عبر حسابها الرسمى بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

واستعرضت غادة عبد الرازق، فى الصور جمالها وأنوثتها ، وارتدت فستانا انيقًا باللون الكحلي، واعتمدت تسريحة الشعر المرفوع، ونالت إطلالتها إشادة الكثير من جانب جمهورها.

يذكر أن آخر أعمال غادة عبد الرازق الدرامية مسلسل "لحم غزال" الذي تم عرضه في شهر رمضان 2021، وشاركها في البطولة كل من شريف سلامة، وعمرو عبد الجليل، ومي سليم، ووفاء عامر، ومحمد شاهين، وأحمد صفوت، وأشرف عبد الغفور، ورحاب الجمل، وأحمد خليل، وشريف دسوقي، ووليد فواز، وخالد محمود، وتأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد أسامة.

تدور الأحداث داخل حارة شعبية، ومنطقة المدبح، وحول المشكلات الاجتماعية التي تمر بها إحدى الأسر المصرية وشخصية عاليا، و«غزال» سيدة من بيئة راقية تغير اسمها من عاليا لغزال، تبحث عن ابنها الذي أدمن المخدرات، ولكنه اختفى فجأة وتحاول الوصول إليه من خلال الشاب المنحرف الذي كان برفقته قبل اختفائه.