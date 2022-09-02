عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بفستان أنيق.. غادة عبد الرازق تشارك متابعيها أحدث إطلالتها

غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق

خطفت الفنانة غادة عبد الرازق، انظار وقلوب جمهورها بأحدث صور نشرتها عبر حسابها الرسمى بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

واستعرضت غادة عبد الرازق، فى الصور جمالها وأنوثتها ، وارتدت فستانا انيقًا باللون الكحلي، واعتمدت تسريحة الشعر المرفوع، ونالت إطلالتها إشادة الكثير من جانب جمهورها.

يذكر أن آخر أعمال غادة عبد الرازق الدرامية مسلسل "لحم غزال" الذي تم عرضه في شهر رمضان 2021، وشاركها في البطولة كل من شريف سلامة، وعمرو عبد الجليل، ومي سليم، ووفاء عامر، ومحمد شاهين، وأحمد صفوت، وأشرف عبد الغفور، ورحاب الجمل، وأحمد خليل، وشريف دسوقي، ووليد فواز، وخالد محمود، وتأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد أسامة. 

تدور الأحداث داخل حارة شعبية، ومنطقة المدبح، وحول المشكلات الاجتماعية التي تمر بها إحدى الأسر المصرية وشخصية عاليا، و«غزال» سيدة من بيئة راقية تغير اسمها من عاليا لغزال، تبحث عن ابنها الذي أدمن المخدرات، ولكنه اختفى فجأة وتحاول الوصول إليه من خلال الشاب المنحرف الذي كان برفقته قبل اختفائه.

IMG_٢٠٢٢٠٩٠٢_٢٢٤٤٠٧
IMG_٢٠٢٢٠٩٠٢_٢٢٤٤٠٧
غادة عبد الرازق فستان أنيق مسلسل لحم غزال أعمال غادة عبد الرازق انوثتها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتهت بنسبة 90%؜.. هذا هو مدرب الأهلي| فاز على اقوى أندية العالم

وفاة شقيقة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي

هبة قطب توضح جدول ممارسة العلاقة الزوجية حسب السن

زهقت من شذوذها .. اعترافات فاضحة للمتهمة بقتل صديقتها في الطالبية

مفاجأة.. الأهلي يستعيد اللاعبين الراحلين نهائيا| تفاصيل العقود

ألماني.. شوبير يلمح إلى هوية مدرب الأهلي الجديد

حقيقة ظهور كائن غريب أعلى منزل دجال الإسماعيلية بعدما حرقه الأهالي | فيديو

صفقة مجانية.. نجم مازيمبي يقترب من الزمالك وسط عروض أندية مصرية لضمه

ترشيحاتنا

قرفت من علاقتهما الشاذة.. قرار جديد من النيابة ضد فتاة الطالبية قاتلة صديقتها

أيوة كدا.. ردود مثيرة لجمهور أبها السعودي بعد ضم ميكيسوني من الأهلي

الفاو: انخفاض أسعار معظم السلع الغذائية العالمية للشهر الخامس على التوالي

بكلمتين فقط| سميرة عبد العزبز تصفع محمد رمضان برد قاتل.. ماذا قالت ؟

ضياء رشوان يكشف آخر مستجدات الحوار الوطني.. ويؤكد: رفع المقترحات لرئيس الجمهورية

تنسيق المرحلة الثالثة 2022 .. إنفوجراف توضيحي لتوعية الطلاب بخطوات التقديم الإلكتروني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ 3 جنيه.. طبيب المشاهير يكشف عن المشروب الذهبي لإنقاص الوزن سريعا

ازاي تتعشي بـ 5 جنيه .. طريقة عمل بيض بالعجوة

بعد شائعات انتشاره بالأسواق.. أضرار كارثية يسببها البيض الصيني

ببطن مكشوف.. طليقة أحمد الفيشاوي تثير الجدل| شاهد

فيديو

هل تجسد لهم الجن؟.. حرقوا منزل دجال الإسماعيلية فظهر لهم شيء غريب

ويجان أم المصري.. ما هي وجهة أبو جبل القادمة؟

ظهرت بكدمات عديدة في وجهها.. قصة فتاة دكرنس ومحاولات إنقاذها

فتاة لعوب تسلم حبيبها إلى حبل المشنقة.. جريمة أبوالنمرس| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

الاقتصاد المصري الواعد

د. ماريان جرجس

أمواج الخير والطريق إلى كوب 27

غادة جابر

العراق في الصدر

د.فاطمة الزهراء رمضان

دور المرأة في إدارة وترشيد استهلاك المياه

د . مجدى بدران

الديدان الدبوسية معدية جدًا

عبد المعطى أحمد

جشع التجار

د.هادي التونسي

لغة الجسد

عصام الدين جاد

مصر والعالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ