عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

غادة عبد الرازق: بدأت أشك إن الندالة فضيلة

غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق

نشرت الفنانة غادة عبد الرازق، صورة جديدة لها على حسابها الرسمى بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتبت غادة عبد الرازق :" من كثر ما شفت بحياتي من انذال، بدأت أشك إن الندالة فضيلة".

صغرت 10 سنين.. غادة عبد الرازق بالأصفر في إطلالة جذابة| شاهد

يذكر أن آخر أعمالغادة عبد الرازق الدرامية  مسلسل "لحم غزال" الذي تم عرضه في شهر رمضان 2021، وشاركها في البطولة كل من شريف سلامة، عمرو عبد الجليل، مي سليم، وفاء عامر، محمد شاهين، أحمد صفوت أشرف عبد الغفور، رحاب الجمل، أحمد خليل، شريف دسوقي، وليد فواز، وخالد محمود، وتأليف إياد إبراهيم وإخراج محمد أسامة. 

تدور الأحداث داخل حارة شعبية، ومنطقة المدبح وحول المشكلات الاجتماعية التي تمر بها إحدى الأسر المصرية وشخصية عاليا، و«غزال» سيدة من بيئة راقية تغير اسمها من عاليا لغزال، تبحث عن ابنها الذي أدمن المخدرات، ولكنه اختفى فجأة وتحاول الوصول إليه من خلال الشاب المنحرف الذي كان رفقته قبل اختفائه.

غادة عبد الرازق إطلالة جذابة وفاء عامر المصرية عمرو عبد الجليل محمد أسامة رمضان 2021 محمد شاهين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وحيد خليلوزيتش يكشف لـ صدى البلد حقيقة توليه تدريب الأهلي

تفاصيل خطة الزمالك لإنقاذ رحيل مصطفى فتحي لـ الأهلي

صورة ذكية كشفت الصفقة السرية.. محمد رضا بوبو في الأهلي| شاهد

بعد ولادتها.. كندا علوش تفاجئ متابعيها|شاهد

هزيل ومنهار.. تفاصيل حالة قاتل نيرة أشرف بعد 70 يوما داخل السجن

بث مباشر الآن.. مشاهدة مباراة الزمالك وايسترن كومباني (1-2) في الدوري

صرخة أم في الزاوية الحمراء: زوجي عاشر بنتي القاصر لمدة 60 شهر

خسارة كبيرة.. ما طبيعة إصابة محمد النني ومدة غيابه عن الملاعب ؟

ترشيحاتنا

صورة تكشف أولى صفقات الأهلي الصيفية| شاهد

10 كلمات لمن يعاني من كثرة التفكير وشتات الأمر.. ردّدها يرتاح قلبك

كراهية لليهود.. اعتداء صبي أمريكي على رجلين من السامية بمطفأة حريق |شاهد

روسيا تقطع الغاز عن أوروبا عبر نورد ستريم 1

السعودية .. قرار عاجل بشأن مقاطع فيديو الاعتداء على أيتام خميس مشيط

جابها من شعرها.. اعتداء وحشي من رجل على بريطانية وسط الشارع |شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مفاجأة.. 4 أسباب منعت تكريم وليد سليمان بالمباراة الختامية أمام سيراميكا كليوباترا

جابها من شعرها.. اعتداء وحشي من رجل على بريطانية وسط الشارع |شاهد

شاهد «حلق موضة» على شكل «رباط جزمة» .. اعرف سعره

محتاجة دعوة حلوة.. رسالة أم الستة أطفال بحريق شقة الإسكندرية قبل وفاتها

فيديو

على موسيقى أفلام يوسف شاهين وحسن الإمام.. انطلاق الدورة الثالثة من مهرجان منارات بتونس| فيديو

سأتبرأ منكم.. مقتدى الصدر ينهي فوضى العراق بكلمة لأنصاره

فتاة تستغيث بالدموع بسبب مطعم شاورما لإسعاد والدها.. ماذا فعلت؟

وزير الدفاع: القوات المسلحة في أعلى درجات الاستعداد لتنفيذ المهام المكلفة بها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

لغة الجسد

عصام الدين جاد

مصر والعالم

مصطفى مكي

الدبلوماسي العاشق لوطنه

محمد ناجى زاهى

النار والرماد

هند عصام

كامس.. الملك الشجاع

مني أحمد

نجيب الرواية العربية

المستشار أسـامة الصعيدي

الشرف والاعتبار فى السوشيال ميديا

ولاء عزيز

المركز الكاثوليكي والفن الهادف

اﻟﻤﺰﻳﺪ