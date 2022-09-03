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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

لقوه في الزرع ومعاه تذكرة قطر.. رضيع المنيا يثير تعاطف المصريين

طفل تم العثور عليه
طفل تم العثور عليه في سمالوط بالمنيا

طفل رضيع لم يرى من الحياة إلا لونها الأسود، بين خضرة الأرض الزراعية بجوار قطار المنيا، افترش الأرض طفل لا يتجاوز عمره خمسة أشهر أصبحت سريره الهادئ لساعات، وحيدا، دون أب وأم، وفي جيبه تذكرة قطار.

العثور على طفل رضيع في سمالوط بالمنيا

الطفل الذي لا يعرف أحد اسمه حتى الآن، عثر عليه أهالي المنيا في الأرض الزراعية بمركز سمالوط في المنيا، على الفور نشر من عثروا على الطفل صوره عبر مواقع التواصل الإجتماعي للاستدلال على أهله.

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"ربما كان مخطوفا أو أهله تركوه بإرادتهم"، لا أحد يعلم الحقيقة، لكن تساءل العديد: "إذا كان مخطوفا لماذا تركه خاطفه في الأرض الزراعية ولماذا يوجد في جيبه تذكرة قطار ؟"، فيما يعتقد آخرون أن أهله هم من تخلوا عنه، لكن سنه الكبير مقارنة بالأطفال الذي يتم العثور عليهم في الشارع حديثي الولادة أثار الجدل أيضا.

نقل رضيع المنيا إلى دار رعاية

يقول بولا محروس الذي عثر على الطفل لـ «صدى البلد»: "وجدنا الطفل في الأرض الزراعية بجوار محطة القطار، وكان في جيبه تذكرة القاهرة بني سويف".

لم يعرف بولا أو أيا ممن عثروا على الطفل حقيقة فقدانه، ويتابع: "الطفل موجود حاليا في دار رعاية بحسب ما أمرت به النيابة".

أعلن الكثير رغبتهم في تبني الطفل حال عدم الوصول إلى أهله أو رفضهم استلامه، ومن بينهم أم زياد التي أوضحت أنه حال تحويله لدار رعاية فهي على استعداد للتكفل به.

سيدات يطلبن تبنيه

وقال أبو عبدالله علي: "الطفل ده من إمبارح منشور صوره تقريبا مصر كلها شافته ومع الطريقة اللي وجدوه بيها ومحدش قال عليه لحد دلوقتي يبقى أنسى ان هيظهرله حد إلا إذا أراد ربي شيئا".

كذلك عرضت جايدة سالم تبني الطفل موضحة: "لو أهله اللي رميينه هاتوه أربيه مع ابني لسه والده من شهر كأن ربنا كرمني بتوأم"، وتابع أيضا حمدي نادر: "يا جماعة أنا مستعد أتكفل بيه وأستلمه من أي قسم شرطة".

ورجحت أميرة أنه مخطوف، قائلة: "هيرموه إزاي، كانوا رموه وهوا مولود، شكله ابن ناس وكمان والدته شكلها كانت بيه ف مشوار وسابته مع حد وغالبا خده ومشي".

سمالوط المنيا النيابة طفل رضيع القاهرة قسم شرطة رعاية انقاذ ولادة

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