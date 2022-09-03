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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة دمياط

إنقاذ 58 حالة من الغرق برأس البر وتسليم 213 طفل تائه إلى ذويهم

صدى البلد

كثفت الوحدة المحلية برأس البر برئاسة وليد الشهاوى، جهودها خلال عطلة نهاية الأسبوع نظرا لتوافد الآلاف من المواطنين منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة.

حيث تم تزويد الشاطئ بعدد ٥ خيم لتجميع الأطفال التائهين و٤ نقاط للإسعاف، هذا إلى جانب ٣٣ برج إنقاذ موزعين بطول الشاطئ، بالإضافة إلى تزويده بالمعدات البحرية ومباني إدارية تقدم جميع الخدمات وكذلك فرق الإنقاذ المنتشرة بطول الشاطئ منذ بداية النهار حتى غروب الشمس ، فيما وقد نجحت تلك الفرق فى إنقاذ ٥٨حالة من الغرق وتسليم ٢١٣طفل تائه إلى ذويهم.

وعلى جانب آخر، استمرت فعاليات مبادرة "صيف آمن" يقوم خلالها فريق الهلال الأحمر المصرى بتقديم خدمات مختلفة من دعم نفسي للاطفال التائهين وذويهم وتوعية المصطافين بكيفية التعامل مع الإصابات الأولية وضربات الشمس ،وكذا أهمية تلقى لقاح فيروس كورونا والوقاية من الأمراض المعدية.

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