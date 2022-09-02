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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة دمياط

جامعة دمياط تستعد لإجراء الكشف الطبي على الطلاب الجدد

صدى البلد

اعلنت جامعة دمياط ، في بيان صادر عنها،  موعد الكشف الطبي لطلبة كليات الجامعة للعام الدراسي المقبل وذلك عقب الانتهاء من تقديم الطلاب رغباتهم بمراحل التنسيق المختلفة. 

وأكد ت جامعة دمياط، أن كشوف أسماء الطلاب المرشحين لكليات الجامعة لم تصل بعد من قبل مكتب التنسيق الرئيسي.

وأشار البيان إلي أنه تم التحضير لاستقبال الطلاب لإجراء الكشف الطبي عليهم فور ورود كشوف أسماء الطلاب وتسليمهم لكليات جامعة دمياط. 

وتستعد جامعة دمياط لاستقبال العام الدراسي الجديد بحزمة من المشروعات لتطوير خدمات الجامعة، جاء أبرز تلك المشروعات تنمية البنية التحتية والتي قدرت بإجمالي 600 مليون جنية، كما أعلنت الجامعة أيضا عن الانتهاء من مشروعات المساحات الخضراء، وكذلك مشروع ميدان الكتب والذي يهدف إلي أهمية طلب العلم.

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