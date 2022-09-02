محافظ دمياط تُهنئ الفائزين بمسابقة المشروع الوطني للقراءة فى الدورة الثانية

محافظة دمياط

هنأت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، الطالبة جنى محمد عبد الرحمن بمدرسة الإصلاح الابتدائية بإدارة كفر سعد التعليمية و الطالب أدهم احمد عوض بمدرسة الرحامنة الثانوية بإدارة الروضة التعليمية، لفوزهما بمسابقة المشروع الوطني للقراءة فى دورتها الثانية لعام ٢٠٢٢/٢٠٢١ ، حيث حققت جنى مركز بالفئة الثانية من المسابقة ،بينما حقق الطالب أدهم مركز بالفئة الرابعة .

وقد أعربت " المحافظ " عن أصدق أمنياتها لهما بدوام التوفيق والسداد، مشيدة بالجهود التي حققها الطالبين ومديرية التربية والتعليم لتحقيق تلك النتائج ، كما أكدت على أهمية تلك الجهود لتنمية وتعزيز المهارات المختلفة لدى الطلاب ..

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