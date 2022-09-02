صحة دمياط: الكشف على 1100 مواطن خلال قافلة طبية بمركز كفر البطيخ

نظمت مديرية الصحة بدمياط قافلة طبية مجانية بعزبة أبو الفتوح التابعة لمركز كفر البطيخ على مدار يومين أسفرت عن توقيع الكشف الطبي وتقديم العلاج بالمجان ل 1100 حالة ضمن "حياة كريمة".



وقال وكيل وزارة الصحة بدمياط الدكتور السيد عبد الجواد - في تصريح اليوم الجمعة - إن القافلة ضمن عدة تخصصات طبية في جميع المجالات ومعمل لتحاليل الدم ووحدتين للأشعة والسونار وصيدلية لصرف العلاج اللازم بالمجان، مضيفا أنه تم تحويل 16 حالة من بينهم لتلقي العلاج بالمستشفيات بالإضافة إلى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لعدد 3 حالات اخرى، فضلا عن إجراء 316 تحليلا والكشف بالأشعة لعدد 24 حالة.



وأوضح أن القافلة تأتي ضمن سلسلة القوافل التي يتم تنفيذها تباعا بقرى المحافظة، وذلك تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وفي إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".