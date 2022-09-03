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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إعصار هينامنور.. السعودية تحذر رعاياها في كوريا الجنوبية

إعصار - ارشيفي
إعصار - ارشيفي

أصدرت  السفارة السعودية لدى سيول، تحذيرا جعت فيه رعاياها المتواجدين في كوريا لتوخي الحيطة والحذر مع اقتراب إعصار "هينامنور".

وذكرت السفارة السعودية إنه مع اقتراب وصول الإعصار إلى المناطق الجنوبية لجمهورية كوريا؛ فإنها تنصح المواطنين باتباع تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات الكورية المعنية.

يذكر أن إعصار "هينامنور" كان قد ضـرب جنوب اليابان خلال اليومين الماضيين، وجلب رياحاً قوية، ويتوقع أن يتسبب في إحداث فوضى كبيرة في الأجزاء الجنوبية من كوريا: وقد يصل إلى المناطق المأهولة.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه)، أن الإعصار مُحمل برياح تتراوح سرعتها من 198 إلى 270 كيلو مترا في الساعة وأن المياه المحيطة بالجزيرة ستشهد أمواجا شديدة الارتفاع ما قد يتسبب في حدوث فيضانات.

كما حذرت السلطات اليابانية من احتمال وقوع انهيارات طينية وارتفاع منسوب مياه الأنهار في المناطق المنخفضة.

كما قررت تايوان إلغاء عشرات الرحلات الجوية، معظمها محلية، وخدمات العبارات قصيرة وطويلة المدة مع اقتراب إعصار هينامنور من الساحل الشرقي لتايوان.

وذكرت صحيفة (فوكس تايوان) المحلية امس الجمعة، أنه وفقا لإدارة الطيران المدني، تم إلغاء 8 رحلات - سبع منها محلية وواحدة دولية - بسبب العاصفة، وتم تأجيل ثلاث رحلات أخرى بين تايوان وسنغافورة ومانيلا لنفس السبب.

وذكر مكتب الموانيء البحرية، أنه تم إلغاء ما مجموعه 65 خدمة عبارات على 12 طريقا كان مقررا لها امس الجمعة.

ووفقا لإدارة الطقس المركزية، ظهر إعصار هينامنور على بعد حوالي 420 كيلومترا شرق كاب إلونبي، أقصى طرف جنوبي جزيرة تايوان، ويتحرك في اتجاه الشمال الغربي بسرعة 8 كيلومترات في الساعة.

وأضافت أن العاصفة، التي يبلغ نصف قطرها 250 كيلومترا، تحمل رياحا سرعتها 162 كيلومترا في الساعة مع هبات تصل إلى 198 كيلومترا في الساعة.

وفي سياق متصل، ذكرت اليابان أن إعصار "هينامنور" القوي يتحرك ببطء نحو جزيرة أوكيناوا بجنوب اليابان منذ صباح الأمس ، بينما حذرت وكالة الأرصاد الجوية من هبات قوية وموجات عاتية جراء الإعصار.

ومن المتوقع أن يقترب الإعصار من جزر "ساكيشيما" قبالة جزيرة أوكيناوا الرئيسية مساء اليوم السبت، ومن المتوقع أن ينتقل شمالا إلى بحر الصين الشرقي من الأحد حتى الاثنين، ويقترب من كيوشو في جنوب غرب البلاد يوم الثلاثاء.

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