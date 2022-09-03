شهيرة: مهما عملت مبقدرش أنسى محمود ياسين

مفيش أصعب من الوحدة

دخلت الفنانة شهيرة في نوبة بكاء، أثناء الحديث عن الفنان الراحل محمود ياسين، وقالت: "مهما عملت مبقدرش أنسى محمود ياسين، وقبل ما بنام بنده على محمود، وبيتهيألي إنه بيرد عليَّا".



وأضافت شهيرة، خلال لقائها ببرنامج "كلام الناس" المذاع على قناة "إم بي سي مصر": "بنده عليه وأقول له يا محمود، وأثناء مرضه كنت دايمًا أقوله يا محمود عايز حاجة، فيرد عليَّ يقول لي لأ شكرًا، وأنا لحد دلوقتِ بنده عليه وبحس إنه بيقول لي نعم".



مفيش أصعب من الوحدة

وتابعت: "مفيش أصعب من الوحدة، وما كنتش أعرف إن ممكن يوصل بيَّا الحال لكده وإن ما يكونش محمود جنبي، محمود ياسين هو اللي سحرني علشان أتجوزه، وهو اللي بذل مجهود علشان يقرب مني وأحبه، وانا كنت تقلانة عليه، محمود ياسين اقتحم وحدتي بعد وفاة والدي وقرب مني واتعرف عليَّا لما كنت طالبة في معهد التمثيل".







