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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رشا مجدي تدعو المواطنين إلى لبس الخراطيش لـ تنشيط السياحة| شاهد

الإعلامية رشا مجدي
الإعلامية رشا مجدي

قالت الإعلامية  رشا مجدي  إن مصر تتمتع بآثار يتغنى العالم أجمع بها، فضلا عن الشواطئ التي لا مثيل لها في العالم، مشيرة إلى أن  وزارة الآثار  أطلقت على المواقع الخاصة بها حملة ترويجية بعنوان "تعرف على كنز في محافظتك"، وحملة أخرى بعنوان “اللغة المصرية القديمة”.

وأضافت الإعلامية رشا مجدي، خلال برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن الحملات الترويجية للسياحة لها أهمية كبيرة في الترويج للآثار المصرية.

وتابعت: “كنا زمان بنلبس خراطيش في رقبتنا عليها أسامينا بالهيروغليفية، وبتكون بالفضة أو الذهب وبنبقا فخورين بيها، وأتمنى أن تعود تاني العادة دي وكل مواطن يلبس خرطوشة عليها اسمه”. 

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وأطلقت وزارة السياجة، على المواقع الخاصة بمنصات التواصل الاجتماعي المختلفة حملتين، الأولى تحت عنوان "تعرف على كنز في محافظتك"، والتي تبرز أهم وأميز قطعة أثرية التي تم الكشف عنها داخل كل محافظة من المحافظات المصرية. 

والحملة الثانية تحت عنوان "اللغة المصرية القديمة"، والتي تلقي الضوء على أهم علامات ورموز الكتابة الهيروغليفية ومعناها وما يمثلها في الطبيعة من إنسان وحيوان، وطيور، ونباتات، وغيرها.

وجاء في اليوم الأول الموافق ١ سبتمبر ٢٠٢٢ التعرف على:

تمثال الملكة مريت آمون – البحر الأحمر
يُعد تمثال الملكة مريت آمون، ابنة الملك رمسيس الثاني، المصنوع من الحجر الجيري الملون، أحد أهم القطع الأثرية المعروضة بمتحف الغردقة، فهو تحفة فنية في حد ذاته، وأحد روائع فن النحت من عصر الدولة الحديثة، حيث يُظهر المكانة الرفيعة للمرأة الملكية خلال عصر الأسرة التاسعة عشر من الدولة الحديثة.

حملت مريت آمون والتي يعني اسمها محبوبة آمون، عدة ألقاب منها "لاعبة صلاصل المعبودة موت"، ويُظهر التمثال الملكة وهي ترتدي مجوهرات رائعة، بما في ذلك تاج عليه أفعى الكوبرا مع أقراص الشمس على رؤوسهم، بالإضافة إلى أقراط ذهبية وقلادة من الخرز، كما تحمل في يدها عقد "المنات" الذي يستخدم للصلصلة في الاحتفالات الدينية لتبجيل المعبودات.

رشا مجدي توك شو السياحة وزارة السياحة الاثار

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