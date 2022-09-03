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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ريال مدريد يواجه ريال بيتيس في قمة فض الشراكة بـ الدوري الإسباني

ريال مدريد
ريال مدريد

يلعب ريال مدريد مباراته الأولى على أرضه، اليوم، السبت، ضد ريال بيتيس في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني “لا ليجا”.

وتعود كرة القدم بعد 3 أشهر من الغياب إلى ملعب سانتياجو برنابيو، بمباراة كبيرة بين ريال مدريد، الساعي للدفاع عن اللقب، وبيتيس المنتشي بأسلوبه والاحتفاظ بنجومه.

وهما الفريقان الوحيدان اللذان فازا بأول 3 جولات من الليجا، منذ انطلاق الموسم الجديد في الماضي.

ويتقاسم ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني مع ريال بيتيس برصيد 9 نقاط لكل منهما، ليكون عنوان المباراة “فض الشراكة”.

وقال كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "يغمرنا شعور رائع بالعودة إلى البرنابيو.. لقد أمضينا أوقاتاً جميلة في العام الماضي ونريد تكرارها.. نلعب ضد منافس قوي يريد المنافسة وآمل أن نقدم مباراة جيدة".

قائمة ريال مدريد للمباراة:

حراسة المرمى: كورتوا، لونين ولويس لوبيز.

خط الدفاع: كارفاخال، ألابا، ميليتاو، ناتشو، روديجر وميندي.

خط الوسط: كروس، مودريتش، كامافينجا، فالفيردي، لوكاس فازكيز، تشواميني وثيبايوس.

خط الهجوم: هازارد، بنزيمة، أسينسيو، فينيسوس جونيور، رودريغو وماريانو.

ريال مدريد ريال بيتيس الدوري الإسباني لا ليجا أنشيلوتي

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