بحضور 100 طليع بسيناء.. بدء مؤتمر تمهيدي لقمة المناخ

عقده برلمان الطلائع في مركز شباب العريش شمال سيناء، مؤتمر تمهيدي لقمة المناخ في شرم الشيخ بعنوان: ما بعد Cop27 التغيرات المناخية .. التكييف والتأثير ، بحضور خالد مكاوى مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني بمديرية الشباب، ١٠٠ طليع وطليعة من أعضاء الجمعية العمومية لبرلمان طلائع محافظة شمال سيناء.

وقال كليب راشد مدير عام الشباب والرياضة بشمال سيناء انه يقع أعضاء برلمان الطلائع عليهم دور كبير في نجاح مؤتمر المناخ من خلال تدشين المبادرات البيئية والتوعوية واقتراح حلول تكاملية ومبتكرة للحد من آثار التغيرات المناخية ولسهولة تكيف البشر معها ..

الوعي البيئي

حيث بدأت فعاليات اليوم الأول لمؤتمر التغيرات المناخية بمناقشة أهداف التنمية المستدامة 2030 وعلاقتها بالوعي البيئي والأنشطة البيئية، و تم الاستماع لمداخلات الطلائع أعضاء هيئة المكتب ورؤساء اللجان النوعية وعرض أفكارهم تجاه قضايا المناخ وتنظيم المؤتمر .



وكانت الجلسة الأولى حول التغيرات المناخية ومدى تأثيرها على الفرد والمجتمع، وآليات التكيف معها، وذلك استعدادا لتنفيذ المؤتمر الختامي لبرلمان الطلائع لإنهاء دور الانعقاد الأول .

وفي الجلسة الثانية .. تم التعرض لأسباب حدوث التغيرات المناخية ولماذا الحديث عن التغيرات المناخية في هذه الفترة الحرجة، وتم التعرف على أهم المشكلات التي تتعرض لها الدول الغنية والفقيرة بسبب التغيرات المناخية، وأهمية التربية على التكيف مع تغيرات المناخ .