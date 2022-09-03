الخارجية الأمريكية تكشف تطورات الاتفاق النووي الإيراني

أكدت الخارجية الأمريكية، اليوم السبت، على التباحث مع الحلفاء للرد على المقترحات الإيرانية بشأن الاتفاق النووي.

وقالت الخارجية الأمريكية في تصريحات عبر فضائية العربية السعودية: "الإدارة الامريكية ترى أن الاتفاق مع إيران هو أفضل خيار".

وأضافت الخارجية الأمريكية: "أن على إيران أن تجيب على الأسئلة العالقة بشأن برنامجها النووي".

وتابعت : "لا اتفاق مع إيران إلا بعد بحث كافة التفاصيل". وذكرت أن: "نصّر على التحقيق مع إيران في آثار اليورانيوم في منشآتها".

وكانت نقلت صحيفة "بوليتيكو" عن مصدر أمريكي مطلع أن واشنطن لا تزال تدرس رد إيران بشأن الاتفاق النووي، وهو الامر الذي يبدو غير مشجع على الإطلاق.

وأضاف التقرير المنشور على موقع بوليتيكو، أنه لا يزال من غير الواضح إلى متى تريد إيران وأمريكا الاستمرار في المفاوضات والجهود لإحياء الاتفاق النووي.

ونقلت الصحيفة تصريحات منسوبة إلى دبلوماسي أوروبي، حيث قال: إن الرد الإيراني بشأن الاتفاق النووي بدا سلبيا وغير معقول.