مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بترعة بالشرقية

لقى شخص مصرعه، فيما أصيب 3 آخرين بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد في حادث انقلاب سيارة بترعة السعدية دائرة مركز ههيا.

تم نقل الجثة والتحفظ عليها بمشرحة مستشفى القرين العام، وتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين وتحرير محر بالواقعة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى القرين بوصول " فارس إ أ" مقيم الأسدية أبوحماد، جثة هامدة وتبين انقلاب سيارة ملاكى بمياه ترعة السعدية، دائرة مركز أبوحماد بطريق العزازى- القرين.

تم إنتشال الجثة وتبين إصابة 3 آخرين بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين والتحفظ علي الجثة بمشرحة المستشفى تح تصرف النيابة العامة والتي صرحت بالدفن وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.