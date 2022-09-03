عاجل
الدكتور إبراهيم عشماوي : قرار وزاري بشأن مشتريات التموين وتداول الذهب عبر المنصة الإلكترونية للبورصة السلعية.. والتنسيق مع الغرف التجارية خير ضامن لوجود احتياطي استراتيجي  يحدث في المغرب.. أساتذة يستقبلون العام الدراسي الجديد بالاحتجاجات إصابة 3 أشخاص.. السيطرة على حريق داخل قسم صيانة بمدرسة في المنيا تحصين 2.8 مليون رأس ماشية.. الزراعة: تنفيذ برامج تحسين السلالات لزيادة الإنتاج مصرع شخصين وإصابة 31 أخرين إثر انقلاب نقل محمل بالعمال بسوهاج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بترعة بالشرقية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

لقى شخص مصرعه، فيما أصيب 3 آخرين بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد في حادث انقلاب سيارة  بترعة السعدية دائرة مركز ههيا.

تم نقل الجثة والتحفظ عليها بمشرحة مستشفى القرين العام، وتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين وتحرير محر بالواقعة.

 

فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى القرين بوصول " فارس إ أ"  مقيم الأسدية أبوحماد، جثة هامدة وتبين انقلاب سيارة ملاكى بمياه ترعة السعدية، دائرة مركز أبوحماد بطريق العزازى- القرين.

مصرع شخص وإصابة آخرين في تصادم ميكروباص وموتوسيكل بدائري المحلة - المنصورة

تم إنتشال الجثة وتبين إصابة 3 آخرين بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين والتحفظ علي الجثة بمشرحة المستشفى تح تصرف النيابة العامة والتي صرحت بالدفن وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

الشرقية تصادم الرعاية الصحية النيابة العامة انقلاب سيارة مصرع شخص

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فرج عامر: آدي هوتر مديرا فنيا لـ الأهلي

قرار نهائي.. ماركو روزه يحسم موقفه من تدريب الأهلي |خاص

جنون الذهب.. قفزة صادمة في الأسعار وعيار 21 يفوق التوقعات

تعرف على أبرز قائمة صفقات النادي الأهلي استعدادا للموسم الجديد

فاز على بايرن ميونخ 5-0.. ما تريد معرفته عن آدي هوتر مدرب الأهلي المحتمل

امرأة في محكمة الأسرة: جوزي عايزني أكون في حضن صاحبه وهو ياخد مراته

مذيعة تبتلع ذبابة على الهواء.. لن تصدق ردة فعلها|فيديو

30 جنيها للكيلو.. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 3 سبتمبر 2022

موضوعات متعلقة

بيطري الشرقية يضبط 554 كجم لحوم ودواجن وأسماك مخالفة

إرتفاع مصابى حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوى الغربى أسوان /القاهرة لـ13 مصابا

ترشيحاتنا

زوجة مايكل جاكسون تفجر مفاجأة وتحمل نفسها المسئولية عن وفاته.. تفاصيل

بشرى للموظفين والمتقاعدين.. تعديل تشريعي مرتقب يؤدي لـ زيادة المعاشات| تفاصيل

بقيمة 494,168 مليون دولار.. أهم 5 دول مستوردة للحديد المصرى خلال 2022.. بالأرقام

فرج عامر: أبو جبل حارس عملاق ومشكلته في شقيق ووكيل أعماله.. شاهد

ديربي الميرسيسايد.. التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين ليفربول وإيفرتون في البريميرليج

8 قرارات جديدة.. لماذا لجأ رضا حجازي لتعديل خطة طارق شوقي؟ القصة كاملة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حقيبة جلد ثعبان.. هيفاء وهبي تستعرض جمالها بإطلالة جذابة.. شاهد

شاب تتعمد إخفاءه وعقد ماسي.. هيفاء وهبي تثير الجدل حول ارتباطها

بملابس ملفتة| زوجة خالد سليم تتألق في أحدث ظهور لها.. شاهد

الرجالة في أمان.. تلوث الهواء يهدد النساء بمرض خطير

فيديو

انهيار ابنة علي عبد الخالق في البكاء لحظة تشييع جثمان والدها.. فيديو

شاب تتعمد إخفاءه وعقد ماسي.. هيفاء وهبي تثير الجدل حول ارتباطها

بشكل إلزامي.. التضامن تعلن عن دورات إجبارية للمقبلين على الزواج

العلاقة الجنسية قبل الزواج.. تحت شعار الحرية الشخصية نجوم يثيرون الجدل أخرهم محمد عطية.. وفنانة شهيرة تقيم علاقة لمدة عامين قبل الارتباط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

ابن العم سام يغرد

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المقبرة والتاريخ

نجاة عبد الرحمن

ماذا يحدث فى سوريا وبلاد الرافدين؟ (2)

نهال علام

الاقتصاد المصري الواعد

د. ماريان جرجس

أمواج الخير والطريق إلى كوب 27

غادة جابر

العراق في الصدر

د.فاطمة الزهراء رمضان

دور المرأة في إدارة وترشيد استهلاك المياه

د . مجدى بدران

الديدان الدبوسية معدية جدًا

اﻟﻤﺰﻳﺪ