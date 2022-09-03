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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

غداً.. مناقشة رسالة ماجستير حول صورة المثقف في روايات نجيب محفوظ

نجيب محفوظ
نجيب محفوظ

تشهد كلية الآداب بجامعة كفر الشيخ، غداً، الأحد، مناقشة رسالة الماجستير المقدمة من الباحثة دينا استفتاح العزيزي محمد ندير، وعنوانها «صورة المثقف في روايات نجيب محفوظ .. دراسة سيميائية»، وذلك في تمام الحادية عشرة صباحاً في قاعة المناقشات بالكلية.

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وتضم لجنة الحكم والمناقشة كلاً من: الدكتور مختار عطية عبد العزيز، أستاذ النقد والبلاغة بكلية الآداب جامعة المنصورة «مناقشاً ورئيساً»، والدكتور أسامة جاب الله، أستاذ الدراسات البلاغية والنقدية بكلية الآداب جامعة كفر الشيخ، «مناقشاً وعضواً»، والدكتورة هانم محمد حجازي، أستاذ الدراسات البلاغية والنقدية بكلية الآداب جامعة كفر الشيخ «مشرفاً ومناقشاً».

 

جدير بالذكر أن لجنة الإشراف على هذه الرسالة، تضم الدكتور محمد يحيى عقل، أستاذ الأدب والبلاغة والنقد بكلية الآداب جامعة كفر الشيخ - رحمه الله - والدكتورة آية محمد البادي، مدرس الأدب بكلية الآداب جامعة كفر الشيخ.

 

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