أجمل لقطات رومانسية جمعت بين دنيا سمير غانم ورامي رضوان | شاهد

تصدرت الفنانة دنيا سمير غانم اليوم التريند علي محرك البحث جوجل وعلي السوشيال ميديا بعد تصريحاتها الأخيرة عن زوجها.

وكانت ابرز التصريحات التي تداولها الكثير علي السوشيال ميديا عن الفنانة دنيا سمير غانم وزوجها أنه رجل لبق وفينفس الوقت بيهزر ويضحك مع صحابنا .



وتتميز الفنانة دنيا سمير غانم في الصور بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلالاختيارهاملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتتميز الفنانة دنيا سمير غانم في الصور بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.



وفى هذا التقرير نعرض لكم مجموعة من صور الفنانة دنيا سمير غانم برفقة زوجها.



تحدثت دنيا سمير خلال الحلقة عن كواليس تعاونها مع الفنان هشام ماجد والمخرج خالد الحلفاوي فى فيلم تسليم أهالي، مؤكدة سعادتها الكبيرة بنجاح الفيلم وتحقيقه أكثر من ٢١ مليون جنيه حتى الآن.





دنيا سمير غانم مع صورة والدها

وكالعادة لا تستطيع دنيا سمير غانم الظهور فى أى لقاء دون أن تتذكر والديها، وكانت لقطة اللقاء فى ظهورها مع صورةوالدها الراحل سمير غانم وقامت بالتقاط الصور التذكارية مع صورة والدها وفريق عمل البرنامج.





واختارت محطة راديو إنرجي دنيا سمير غانم نجمة الشهر الحالي أسوة بالعديد من النجوم الذين حققوا نجاحا كبيراعلى مدار مشوارهم الفني وكان آخرهم أحمد سعد الذي حل ضيفا في حلقة خاصة للحديث عن أعماله الناجحة نهايةشهريوليو.





دنيا سمير تعيش حالة نشاط فني

وتعيش دنيا سمير غانم حاليا حالة من النشاط الفني والتي كان آخرها طرح فيلمها الجديد " تسليم أهالي" الذي حقق أرقام إيرادات عالية في شباك التذاكر. تشارك دنيا سمير غانم في بطولة "تسليم أهالي" مع هشام ماجد وبيومي فؤاد، ويعد آخر أعمال والدتها الراحلة الفنانة دلال عبد العزيز .

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