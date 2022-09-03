مفيدة شيحة: بلاش ندمر ما تبقى من الأسرة المصرية| فيديو

خصصت الإعلامية مفيدة شيحة، في برنامجها الستات، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم السبت، فقرة عن المرأة، حملت عنوان "دا حقك.. نصيحة أم فخ؟".



وخلال الفقرة قالت مفيدة شيحة، إن :"بقالنا كام يوم، الدنيا قايمة مش قاعدة بسبب تصريحات لعدد من الشخصيات عن شوية حاجات كدا المرأة مش ملزمة بيها، زي إنها؛ مش ملزمة تخدم جوزها، مش ملزمة تطبخ له، مش ملزمة تقوم بالأعمال المنزلية بشكل عام يعني، وكانت أكتر حاجة مثيرة للجدل إنها مش ملزمة ترضع ولادها، وإذا عملت كدا تاخد أجر".



وأضافت مفيدة شيحة، أن :"الحقيقة التصريحات دي عملت جدل وانقسام كبير جدا في المجتمع، حتى عند الستات نفسهم، شوفنا طرف مبسوط بالتصريحات دي وشايف إن المرأة مش ملزمة وإنها بتعمل دا كنوع من التفضل على الرجل، وفي المقابل فيه ستات تانية شايفة إن الست بتعمل الحاجات دي بالفطرة، مش علشان مجبرة عليها".



وتابعت مفيدة شيحة، أن :" أما الرجالة بقى فبعيدا عن كام واحد يتعدوا على صوابع الايد الواحدة شايفين إن الست فعلا مش ملزمة بالحاجات دي، فالأغلبية شافت إن الست لو شايفة إن كل اللي بتعمله في بيتها نوع من التفضل على الرجل، أو إنه مطالب يدفع أجر على كل حاجة بتعملها الست في البيت، يبقى إيه لازمة الجواز نفسه، وهنا بقى هو الخطر".



وأكملت مفيدة شيحة، أن :" علشان كدا بنطرح سؤالنا النهارده اللي بيقول: هو لما بيتقال للست على حاجات معينة "دا حقك ولازم تاخديه".. بتكون فعلا نصيحة علشان مصلحتها وتاخد حقوقها المهدرة ولا فخ ممكن بسببه يحصل خراب في بيوت مستقرة؟".