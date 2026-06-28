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عدى الـ 160.. سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 28 يونيو 2026
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

عدى الـ 160.. سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 28 يونيو 2026

الدينار الكويتي
الدينار الكويتي
أمل مجدى

استقر سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في البنوك اليوم الأحد 28-06-2026، بالتزامن مع عودة البنوك للعمل عقب انتهاء العطلة الأسبوعية. 

سعر الدينار الكويتي اليوم 


وجاءت أسعار صرف الدينار الكويتية في البنوك كالتالي:

سعر شراء الدينار الكويتي في بنك مصر : 157.05 جنيه، سعر البيع: 161.02 جنيه.

سعر شراء الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي: 156.78 جنيه، سعر البيع: 161.03 جنيه.

وصل سعر شراء الدينار الكويتي في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية : 161.64 جنيه، سعر البيع: 162.02 جنيه.

سعر شراء الدينار الكويتي في بنك إتش إس بي سي : 161.09 جنيه، سعر البيع: 161.36 جنيه.

سعر الدينار الكويتي في البنوك 

سجل الدينار الكويتي في المصرف العربي سعر الشراء: 160.53 جنيه، سعر البيع: 160.86 جنيه.

وصل الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول سعر الشراء: 159.31 جنيه، سعر البيع: 161.23 جنيه.

سجل سعر شراء الدينار الكويتي في بنك بيت التمويل الكويتي : 158.68 جنيه، سعر البيع: 161.51 جنيه.

وصل سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي الشراء: 158.30 جنيه، سعر البيع: 161.02 جنيه.

سجل سعر شراء الدينار الكويتي في البنك العربي الأفريقي نحو : 158.29 جنيه، سعر البيع: 161.80 جنيه.

وصل سعر شراء الدينار الكويتي في بنك فيصل : 158.16 جنيه، سعر البيع: 160.95 جنيه.

سعر شراء الدينار الكويتي في بنك قناة السويس 158.16 جنيه، سعر البيع: 161.03 جنيه.

وصل سعر شراء الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي : 157.11 جنيه، سعر البيع: 161.08 جنيه.

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