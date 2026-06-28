عدى الـ 160.. سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 28 يونيو 2026

استقر سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في البنوك اليوم الأحد 28-06-2026، بالتزامن مع عودة البنوك للعمل عقب انتهاء العطلة الأسبوعية.

سعر الدينار الكويتي اليوم



وجاءت أسعار صرف الدينار الكويتية في البنوك كالتالي:

سعر شراء الدينار الكويتي في بنك مصر : 157.05 جنيه، سعر البيع: 161.02 جنيه.

سعر شراء الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي: 156.78 جنيه، سعر البيع: 161.03 جنيه.

وصل سعر شراء الدينار الكويتي في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية : 161.64 جنيه، سعر البيع: 162.02 جنيه.

سعر شراء الدينار الكويتي في بنك إتش إس بي سي : 161.09 جنيه، سعر البيع: 161.36 جنيه.

سعر الدينار الكويتي في البنوك

سجل الدينار الكويتي في المصرف العربي سعر الشراء: 160.53 جنيه، سعر البيع: 160.86 جنيه.

وصل الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول سعر الشراء: 159.31 جنيه، سعر البيع: 161.23 جنيه.

سجل سعر شراء الدينار الكويتي في بنك بيت التمويل الكويتي : 158.68 جنيه، سعر البيع: 161.51 جنيه.

وصل سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي الشراء: 158.30 جنيه، سعر البيع: 161.02 جنيه.

سجل سعر شراء الدينار الكويتي في البنك العربي الأفريقي نحو : 158.29 جنيه، سعر البيع: 161.80 جنيه.

وصل سعر شراء الدينار الكويتي في بنك فيصل : 158.16 جنيه، سعر البيع: 160.95 جنيه.

سعر شراء الدينار الكويتي في بنك قناة السويس 158.16 جنيه، سعر البيع: 161.03 جنيه.

وصل سعر شراء الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي : 157.11 جنيه، سعر البيع: 161.08 جنيه.