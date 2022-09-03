أخبار السيارات.. الاسعار الجديدة لسيارات بيجو بعد الزيادة الأخيرة .. أحدث أسعار هيونداي

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي:

أعلن وكيل شركة بيجو عن رفع أسعار السيارة طراز 2008 موديل 2022 ، والتى تنتمى الى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الـSUV داخل السوق المحلية ، بزيادة سعرية بلغت 20 ألف جنيه.

أعلن وكيل شركة هيونداي عن رفع أسعار السيارة طراز بايون موديل 2022 ، والتى تنتمى إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الـSUV داخل السوق المحلية ، بزيادة سعرية بلغت من 45 ألف جنيه الى 55 ألف جنيه .

أعلن وكيل شركة بيجو عن رفع أسعار السيارة طراز 508 موديل 2022، والتى تنتمى إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الـSUV داخل السوق المحلية، بزيادة سعرية بلغت 25 ألف جنيه.

أعلن وكيل شركة هيونداي عن رفع أسعار السيارة طراز إلنترا CN7موديل 2022 ، والتى تنتمى إلى فئة السيارات السيدان داخل السوق المحلية، بزيادة سعرية بلغت 65 ألف جنيه.

أعلن وكيل شركة بيجو عن رفع أسعار السيارة طراز 3008 موديل 2022، والتى تنتمى إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الـSUV داخل السوق المحلية، بزيادة سعرية بلغت 25 ألف جنيه.