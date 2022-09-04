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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ارتفاع جنوني في أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الأحد 4-9-2022

الذهب
الذهب

أسعار الذهب .. يستعرض موقع "صدى البلد"  أسعار أعيرة الذهب لقرائه، التعرف على أسعار الذهب خلال مستهل التعاملات اليوم الأحد 4-9-2022، وفقًا لآخر تحديث نشره موقع "ايچيبت جولد برايس توداي".

أسعار الذهب


أسعار الذهب ..  شهدت أسعار الذهب في مصر  خلال تعاملات اليوم ، ارتفاعا في أسعار  شراء وبيع الذهب، على مستوى جميع الأعيرة، حيث وصل الارتفاع في أسعار الذهب 15 جنيها للجرام، وفقا لآخر تحديث نشره موقع "ايچيبت جولد برايس توداي" لـ أسعار الذهب.

الذهب راكب صاروخ .. ارتفاع جنوني في الأسعار وعيار 21 يفوق التوقعات

عيار 21 بـ 1115 جنيهًا.. ارتفاع في أسعار الذهب اليوم السبت 3-9-2022

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر : 1115 جنيها اليوم  الأحد 4-9-2022.

أسعار الذهب اليوم

ويبحث الكثير عن  أسعار الذهب اليوم خاصة الذهب عيار 21 و سعر جرام الذهب في مصر اليوم الجمعة والذي يقدمه موقع صدى البلد بشكل مفصل حرصا منه على التواصل مع القراء وخاصة المقبلين على الزواج والمهتمين بأخبار الذهب.

الذهب

أسعار الذهب
أسعار الذهب

أسعار الذهب عيار 21


سجّلت أسعار الذهب اليوم الأحد عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 1115 جنيها للجرام بدون مصنعية.

سعر الذهب في مصر

وجاء متوسط سعر الذهب اليوم الأحد في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

سعر جرام الذهب اليوم الأحد عيار 24 : 1271 جنيهًا

سعر جرام الذهب عيار18


سعر جرام الذهب اليوم  الاحد عيار 18 : 957 جنيها

الذهب
الذهب

سعر الذهب اليوم في مصر


وصل سعر الجنيه الذهب لحوالي 8,8864 جنيه  للبيع، وأوقية الذهب حوالي 38,742 جنيه للبيع 39,062 جنيه للشراء، وكيلو الذهب حوالي 1,266,00 جنيه للبيع، و 1,259,143 جنيه للشراء.

سعر مصنعية الذهب والدمغة

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

الذهب

أسعار الذهب
أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم فى مصر


و تعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.

اسعار الذهب اليوم في مصر سعر مصنعية الذهب والدمغة سعر الذهب اليوم في مصر اسعار الذهب اليوم اسعار الذهب

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