تاتو وإكسسوارات ملفتة.. ياسمين الخطيب تثير ضجة بهذه الصورة |شاهد

حرصت الكاتبة ياسمين الخطيب على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل التواصل الأجتماعي الأنستجرام، بصورة جديدة من أحدث ظهور لها.

ظهرت ياسمين الخطيب في الصور بإطلالة جذابة أنيقة، حيث ارتدت فستانا أحمر جرئ اتسم بصيحة الكم الواحد التي تتصدر أحدث صيحات الموضة.

تزينت ياسمين الخطيب بمجموعة من الإكسسوارات الجذابة و الراقية التي منحتها إطلالة متكاملة، كما لفتت الأنظار ب رسمة تاتو على يدها ونالت صورها إعجاب متابعيها على انستجرام.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت ياسمين الخطيب على خصلات شعرها المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا ارتكز على الألوان البرونزي مما كشف عن جمالها.